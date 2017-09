Niat Hati Abadikan Momen Liburan, Nikita Willy Malah Jadi Korban Photobomb

JAKARTA - Kejadian menggelikan belum lama ini dialami Nikita Willy saat menghabiskan waktu liburan di Prancis. Seperti yang terlihat di laman Instagram Nikita, peristiwa itu terjadi saat dirinya berkunjung ke kawasan Chateau de Versailles.

(Baca Juga: Menang di Emmy Awards 2017, Nicole Kidman Soroti Maraknya Kasus KDRT)

(Baca Juga: Ssst.. Ben Affleck dan Lindsay Shookus Umbar Kemesraan saat Nonton Tenis)

Sejatinya, Nikita Willy hanya bermaksud mengabadikan momen kunjungannya ke kawasan tersebut. Sayang, foto tersebut dinilai Nikita kurang memuaskan lantaran keberadaan dua orang asing yang ikut terambil gambarnya saat ia tengah berpose.

"Lookin good, even there's a photobomb couple behind me," tulis Nikita Willy dalam caption.

Jika Nikita merasa foto tersebut kurang sempurna, para warganet justru memberikan pendapat lain. Mereka tetap memuji keanggunan Nikita yang dalam foto tersebut tampil mengenakan kemeja motif kotak-kotak warna merah hitam yang lengkap dengan balutan mantelnya.

(Baca Juga: Move On dari Jennifer Garner, Ben Affleck Dikabarkan Siap Nikahi Lindsay Shookus)

(Baca Juga: Dianggap Terlalu Tua, Ben Affleck Bantah Mundur Perankan Batman)

Kendati demikian, ada pula beberapa warganet yang menyayangkan buruknya kualitas editing foto tersebut. Mereka menganggap kulit Nikita terlihat pucat lantaran efek dari filter warna yang digunakan.

Sayangnya, tidak ada respon yang diberikan Nikita atas komentar warganet. Hingga saat ini, Nikita tetap mengabaikan komentar yang masuk dalam postingan dengan puluhan ribu likes tersebut.