Cie, Ben Affleck Gandeng Pacar Baru di Acara Emmy Awards

LOS ANGELES – Gelaran Emmy Awards 2017 memang sudah berakhir dengan meriah. Di balik kemeriahan acara tersebut, ada juga kisah-kisah dan cerita menarik yang mendapat sorotan media.

Salah satunya adalah ketika Ben Affleck menggandeng pacar barunya untuk menghadiri Emmys. Pemeran Batman tersebut terlihat datang bersama produser acara Saturday Night Live, Lindsay Shookus.

Kendati keduanya sudah mengakui bahwa berpacaran, Ben dan Lindsay masih belum mau berfoto bersama di red carpet. Hal itu dibuktikan dengan cara keduanya masuk ke dalam Microsoft Theater, venue Emmy Awards digelar. Baik Ben dan Lindsay memilih melewati red carpet dan masuk melalui pintu VIP yang terletak di samping.

Ben dan Lindsay kemudian duduk berdekatan di dalam dan menikmati kemenangan SNL dalam beberapa kategori. Potret kemesraan keduanya juga diunggah oleh akun @ScottFeinberg di Twitter.

“Ben Affleck ada di sini #Emmys ditemani oleh kekasihnya, yang juga bagian dari tim SNL,” tulis Scott dalam keterangan video yang diunggahnya.

Ben Affleck is here at the #Emmys accompanying his girlfriend, who is part of the SNL team pic.twitter.com/EFsnWI9UEP