Ciuman Manis dan Doa Penuh Makna, Romantisnya Bunga Citra Lestari Rayakan Ultah Ashraf Sinclair

JAKARTA - Suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari genap berusia 38 tahun, Senin 18 September 2017. Di hari ulang tahun suaminya tersebut, wanita yang kerap disapa Unge ini mengucapkan melalui foto yang diunggah pada akun Instagram pribadinya.

Dalam bahasa Inggris, pemain film My Stupid Boss ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman hidupnya, pahlawan untuk Noah, dan mengungkapkan betapa beruntungnya memiliki Ashraf dalam hidupnya.

Keterangan tulisan yang romantis itu ditulis dalam foto saat merayakan ulang tahun Ashraf. Pada foto itu, keduanya pun tampil mesra dengan saling mencium bibir.

"Happiest bday to this one beautiful human being.. my partner in life.. the hero for noah.. wishing u all the best in life @ashrafsinclair ..," tulis Bunga Citra Lestari.

"and at this moment i just want to say how proud i am of u.. and how lucky i am to have u in my life.. have a wonderful bday sayang.. ❤️ashrafsinclair #bungacitralestari #ash38bday," sambungnya.

Melihat unggahan foto itu, warganet pun langsung mengucapkan selamat ulangtahun kepada pria asal Malaysia tersebut. Alex Abbad, salah satu rekan Ashraf juga mengucapkan selamat ulangtahun dalam kolom komentar foto tersebut.

"Brooooo selamat Ulang Bulan yaaaa... Panjang umur sehat selalu... Dan paling penting... Creative selalu!! Amin.," tulis @alexabbad.