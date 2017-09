Hamil Tua, Acha Septriasa Tetap Seksi dalam Balutan Bikini di Tepi Pantai

JAKARTA - Aktris Acha Septriasa nampaknya kini tengah menikmati masa-masa kandungan buah hati pertamanya yang sudah memasuki usia ke sembilan. Ia pun mengabadikan momen-momen tersebut dengan melakukan pemotretan di sebuah pantai.

Dalam pemotretan itu, wanita bernama asli Jelita Septriasa terlihat seksi dengan mengenakan bikini berwarna hitam. Ia pun memamerkan bentuk perut yang sudah besar dengan luaran berwarna merah maroon.

"One of my fave shot. Ternyata foto maternity semenyenangkan itu!." tulis keterangan foto seperti yang diunggah dalam akun @achapotraits.

Pada akun Instagram pribadi istri Vicky Kharisma ini, ia mengunggah foto dengan mengenakan dress panjang berwarna putih. Dalam foto itu, Acha nampak menikmati suasana pantai sembari duduk di atas pasir dengan memegang perutnya.

"No matter how bad my day's been , it just need one little kick 👣to make me feel alright 👶🏻," begitu tulis untuk foto itu.

Melalui unggahan tersebut, netizen pun langsung memberikan komentar dengan mendoakan agar persalinannya nanti berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, Acha mengucapkan terima kasih atas doa dan harapan yang dituliskan netizen.

"Makasii untuk harapan dan doa nya semua❤️️semoga kalian juga selalu sehat dan mendapatkan yg di ridhoi oleh Allah Swt," tulis Acha pada kolom komentar.