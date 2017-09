FOTO: Datangi Red Carpet Emmy Awards, Cinta Laura Gandeng Mesra Aktor Berbakat Hollywood

LOS ANGELES - Gelaran ajang penghargaan untuk program televisi Amerika Serikat Emmy Awards 2017 diadakan pada 17 September 2017 di Microsoft Theater, Los Angeles. Ajang akbar tersebut turut dihadiri oleh artis kebanggan Indonesia yang telah berlaga di Hollywood, Cinta Laura.

Ia mengabarkan dalam akun Instagram pribadinya bahwa tengah berada dalam momen red carpet ajang tersebut. Tak sendiri, ia didampingi oleh seorang pria tampan di sampingnya bernama Michael Johnston.

"Firstday back in LA and spending it at Emmy's with my dashing date @michaeljohnston," tulis Cinta pada Senin (18/9/2017).

Dengan balutan setelan jas berwarna merah maroon, pria tersebut akrab merangkul pinggul Cinta. Wanita berdarah Indonesia-Jerman tersebut pun tak segan melemparkan senyum manisnya ke arah kamera.

Tak heran, keakraban keduanya telah lama dijalin sejak sama-sama membintangi film drama musikal Crazy For The Boyz. Mereka dipasangkan sebagai pasangan remaja dalam film garapan sutradara Martin Guigui.

Proyek film Cinta dan Michael telah santer dipublikasikan sejak beberapa bulan lalu saat ditengah proses syuting. Crazy For The Boyz bercerita tentang kisah remaja dengan membawa misi anti-bullying dan rencananya akan diluncurkan pada 2018.