FOTO: Pamer Cincin Emas, Agnez Mo Segera Dinikahi Wijaya Saputra?

JAKARTA - Pasangan selebriti Agnez Mo dan pebasket Wijaya Saputra lagi-lagi bikin penggemarnya bertanya-tanya. Pasalnya, unggahan-unggahan mereka di media sosial baru-baru ini seakan memberikan kode kepada warganet.

“September. #igotyoubacklikeyougotmine,” tulis Wijaya dalam keterangan tiga foto terbaru yang diunggahnya.

Foto terbaru menunjukkan sosok Agnez dari pantulan spion mobil, sementara dua foto yang lebih dahulu diunggah memperlihatkan Wijaya tengah memeluk Agnez di kawasan Santa Monica, California, Amerika Serikat.

Kontan para penggemar mempertanyakan akan ada apa pada September, yang kini telah memasuki hari ke-18. Sementara Wijaya memamerkan momen-momen mesra, Agnez lebih sering memamerkan momen di studio dan bermain dengan teman-temannya, sehingga banyak yang mengira akan ada karya baru dari pelantun lagu Coke Bottle tersebut.

Namun ketimbang menjelaskan, penata rias Adi Adrian justru semakin membuat bingung. Di akun Instagram-nya sendiri, ia mengucap selamat pada Agnez dan mempertunjukkan salah satu fotonya yang jelas-jelas mengenakan cincin.

“Congrattzzzz @agnezmo 💋 ... but that's all i hear. NOISES. #AGNEZxMO #X Can't wait 🙏🏻” tulis Adi.

Kemesraan Wijaya dengan Agnez memang bukan lagi hal baru. Beberapa tahun bersama dan dikabarkan telah bertunangan, mereka tak lagi ragu sesumbar soal kedekatan mereka di media sosial. Baru-baru ini, hal itu terbukti lagi dengan komentar Agnez, bertuliskan “I love youuuuu 😘😘😘😘😘😘” di salah satu foto terbaru Wijaya.

Maka dari itu, lebih banyak yang berfokus pada hubungan Agnez dan Wijaya ketimbang kemungkinan karya baru dari Agnez. Seperti yang terlihat di unggahan-unggahan Wijaya, malah lebih banyak yang mengucapkan selamat untuk pernikahan mereka dibanding mempertimbangkan karya baru Agnez. Ada juga yang justru memburu-buru Agnez untuk menikah.