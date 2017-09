Box Office Sepekan: Kukuh di Puncak, It Cetak Rekor Baru di Pekan Kedua

LOS ANGELES – Film horor-thriller It masih bertengger di puncak box office pada pekan ini. Dengan pendapatan sekira USD60 juta, film adaptasi dari novel karangan Stephen King tersebut mencetak rekor baru sebagai film bulan September 2017 dengan pendapatan tertinggi.

Dengan kata lain, It telah mengumpulkan pendapatan kotor sebesar USD218,7 juta hanya dalam 10 hari pemutaran di bioskop. It berhasil melewati rekor milik Crocodile Dundee pada tahun 1984 yang berhasil mengumpulkan uang sebesar USD174,8 juta dalam dua pekan pemutarannya.

Keberhasilan It juga tak lepas dari gagal bersinarnya film terbaru dari Jennifer Lawrence, mother!. Film garapan sutradara Darren Aronofsky tersebut bahkan hanya mampu duduk di posisi ketiga setelah meraup pendapatan sekira USD7,5 juta pada pekan perdana penayangannya. Mereka masih kalah jauh dengan posisi kedua yang ditempati oleh American Assassin yang meraih USD14,8 juta pada pekan ini.

“Kapan pun Anda melakukan sesuatu yang agresif, akan ada orang-orang yang menikmatinya, ingin mengendarai roller coaster tersebut, dan kemudian ada orang lain yang berkata, ‘Oh tidak, itu bukan untukku.’ Ini aneh. Anda lihat Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, dan Michelle Pfeiffer dan orang-orang memiliki kesukaan terhadap film-film tertentu. Dan kami bukan film tersebut,” kata Aronofsky saat ditanya tentang reaksi minim penonton terhadap filmnya.

Melengkapi posisi lima besar ada film Home Again dan The Hitman’s Bodyguard. Keduanya hanya menghasilkan pendapatan kecil pada pekan ini. Home Again hanya mendapat USD5,3 juta, sedangkan The Hitman’s Bodyguard meraup keuntungan sebesar USD3,6 juta.

Kedua film tersebut sekaligus menenggelamkan film horor Annabelle: Creation ke posisi enam. Annabelle kini menghiasi posisi 10 besar bersama Wind River, Leap!, Spider-Man: Homecoming, dan Logan Lucky.

Berikut ini adalah daftar lengkap box office sepekan yang dilansir dari Entertainment Weekly, Senin (18/9/2017):

1. It – USD60 juta

2. American Assassin – USD14,8 juta

3. mother! – USD7,5 juta

4. Home Again – USD5,3 juta

5. The Hitman’s Bodyguard – USD3,6 juta

6. Annabelle: Creation – USD2,6 juta

7. Wind River – USD2,5 juta

8. Leap! – USD2,1 juta

9. Spider-Man: Homecoming: USD1,9 juta

10. Logan Lucky – USD1,3 juta