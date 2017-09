Lena Waithe, Perempuan Kulit Hitam Pertama Peraih Best Comedy Writing Emmy Awards

LOS ANGELES – Selamat kepada Lena Waithe! Lena Waithe menjadi perempuan kulit hitam pertama yang meraih Emmy Awards dari kategori Best Comedy Writing. Lena memenangkan penghargaan ini bersama rekannya, Aziz Ansari yang menulis skenario untuk serial Master of None.

“Aku harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena jika tidak, aku tidak mungkin akan berdiri di sini. Aku ingin berterima kasih kepada ibuku yang telah menginspirasi cerita ini dan mengizinkan aku untuk membagikannya dengan dunia. Terima kasih Aziz karena telah mendorong aku untuk ikut menulis karya ini, sekarang kita beridir di sini, I love you forever!” ujar Lena dalam pidato kemenangnnya.

Usai mengucapkan terima kasih kepada orang-orang terdekat, Lena menggunakan kesempatan di atas panggung untuk membicarkan LGBT. Ia mengatakan bahwa seharusnya semua warga menghargai perbedaan yang ada.

“Terakhir untuk keluarga LGBQTIA-ku. Aku melihat satu per satu dari kalian semua. Hal-hal yang membuat kita berbeda, itulah kekuatan super kita. Setiap hari saat Anda berjalan keluar pintu, kenakan jubah khayalan Anda dan pergilah keluar dan taklukan dunia karena dunia tidak akan secantik itu jika kita tidak berada di dalamnya,” tambah Lena seperti dilansir E!Online, Senin (18/9/2017).

Dalam menutup pidato kemenangannya, Lena sangat berterima kasih kepada semua orang yang mencintai karakter-karakter yang ada di dalam serial Master of None. Ia dan Aziz merasa sangat mengapresiasi para penggemar yang mencintai setiap episode yang mereka buat.