Sepanggung Bareng Make-Up Artist Kim Kardashian, Syahrini Disebut Tua oleh Netizen

JAKARTA – Penampilan bagi artis merupakan segalanya, termasuk urusan soal make-up. Namun hal mengejutkan justru datang dari Syahrini yang disebut tua oleh netizen saat sepanggung dengan Make-up Artist yang sering mendandani Kim Kardashian.

Dalam setiap kesempatan, penyanyi Syahrini selalu tampil sempurna. Bahkan, tak jarang penampilan pemilik jargon ‘Sesuatu’ itu selalu menarik perhatian sehingga menimbulkan beragam pujian serta kritikan. Seperti halnya penampilan Syahrini melalui Instagram story-nya baru-baru ini.

Dalam video yang diunggahnya, pelantun ‘Jangan Memilih Aku’ itu terlihat menyapa penata rias ternama sekaligus penanata rias Kim Kardashian, Mario Dedivanovic.

Dengan gayanya yang ceria, wanita berusia 35 tahun tersebut menyapa Mario. Dia mengucapkan selamat datang untuk pria yang dijuluki King of Contour tersebut.

"Welcome to Jakarta, My Dear," papar Syahrini.

Mario pun menyambut sapaan Syahrini dengan cepat. "Welcome to Jakarta, everybody! I'm with the beautiful princess here, in Indonesia," kata Mario.

Sayangnya, penampilan Syahrini kali ini menuai kritikan dari netizen yang menilai bahwa penampilan wanita yang akrab disapa princess itu terlihat tua. Bahkan, salah satu akun pun menyebutkan, bahwa penampilan penyanyi kontroversial tersebut terlihat tua dari lehernya yang muncul garis-garis.

"Make-up secanggih dan semehong apapun umur gk bs boong yeess itu lemak dibawah dagu bagian leher atas uda mulai keliatan noooh, segera dibuang or di botox or filler," tulis @riskazulri.

"Lehernya sudah keliatan tuir umur tidak bisa membohongin," kata @dhaniasch.