Ariel 'NOAH' Tersipu Ditanya Kado Ulang Tahun dari Sophia Latjuba

JAKARTA – Pada 16 September 2017, Nazril Irham atau yang lebih dikenal dengan nama Ariel ‘NOAH’, baru saja merayakan ulang tahun ke-36. Keluarga, sahabat, termasuk sang kekasih, Sophia Latjuba, menghujani bapak satu anak itu dengan ucapan selamat dan doa.

Melalui Instagram, Sophia mengunggah foto Ariel yang tengah berpose di depan patung Abraham Lincoln. Bersama foto itu, dia menyelipkan kalimat populer dari presiden ke-16 Amerika Serikat tersebut, yang berbunyi: “In the end, it’s not the years in your life that count, but the life in your years (Pada akhirnya, bukan tahun demi tahun yang menentukan hidupmu, tapi hidupmu lah yang menentukan tahun demi tahunnya) -Abraham Lincoln. Selamat ulang tahun,” tulis Sophia.

Selain ucapan selamat melalui media sosial, ibu dua putri itu rupanya juga memberikan kado spesial untuk kekasihnya itu. Lantas, apa kado spesial tersebut?

Ariel tampak malu-malu ketika ditanya perihal kado spesial dari Sophia. Dia hanya tertawa, sembari menolak untuk membeberkan kado yang diterimanya dari sang kekasih. “Saya enggak tahu. Mungkin kado. Tapi yang jelas, kali ini saya berulang tahun sambil kerja,” jawab Ariel seperti dalam tayangan Go Spot, edisi Minggu (17/9/2017).

Pada Sabtu malam (16/9/2017), Ariel dan rekannya di NOAH memperkenalkan album baru mereka di Bandung, Jawa Barat. Di tengah konser yang digelar di Lanud Sulaiman, Bandung, Jawa Barat tersebut, personel NOAH memberikan kejutan ulang tahun untuk Ariel.

David, Lukman, dan Uki membawa tumpukan donat yang diberikan lilin sebagai pengganti kue ulang tahun ke atas panggung sebagai kejutan untuk sang sahabat. Melihat kejutan yang disiapkan oleh rekan-rekannya, Ariel merasa tersentuh.

“Padahal, sudah lama berteman. Kok, hanya dikasi donat?” ujar Ariel berseloroh sebelum meniup lilin di atas panggung. “Harapan saya, hanya ingin kalian yang menghadiri acara malam ini pulang dengan puas. Itu saja,” imbuh pelantun Separuh Aku tersebut.

