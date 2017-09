Dalami Peran di Film Chrisye, Irsyadillah Langsung Sambangi Rumah Addie MS

JAKARTA - Aktor muda Irsyadillah terpilih untuk membintangi film Chrisye sebagai sosok musisi Addie MS. Pria berusia 20 tahun tersebut mengungkapkan bahwa awalnya ia merasa tak menyangka sekaligus bahagia lantaran bisa bergabung dengan pemeran profesional lainnya.



"Aku bener-bener enggak nyangka bisa dapet peran di film ini dan aku bener-bener isinya orang-orang profesional yang totalitas dan hebat-hebat. Disini aku sebagai pendatang baru banyak banget yang bisa aku ambil dari on set dan off set," ujar Irsyad di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu, 16 September 2017.

Ini merupakan debut layar lebarnya setelah berkarier sebagai bintang sinetron sejak dua tahun silam. Hal itu pun membuatnya harus berusaha lebih giat lagi hingga menyambangi kediaman Addie MS, yang juga merupakan tempat tinggal teman sekolahnya yakni Tristan Juliano.



"Kesulitan pasti karena aku juga baru di dunia akting dan masih meraba-raba. Tapi aku melakukan observasi langsung ke om Addie, karena aku kebetulan temennya Tristan anaknya om Addie jadi aku bisa bertamu untuk ngobrol-ngobrol," jelasnya.



Observasi langsung yang dilakukan olehnya mendapat berbagai reaksi dari keluarga pasangan Addie dan Memes mulai dari tak menyangka hingga terkejut.



"Aku pertama kali dateng ke rumahnya disambut sama om Addie dan tante Memes. Tante Memes bilang 'kamu jadi Addie? Mirip dari mananya?' dia agak enggak percaya dan kaget. Kalau om Addie sendiri dia ngomongnya enggak banyak komentar sih, dia kayaknya terima-terima aja," tambah pria kelahiran Jakarta tersebut.



Sementara itu, ia mendapat reaksi lucu dari Tristan, teman sekolah Irsyad sekaligus putra Addie MS. Sembari tertawa, ia mengungkapkan bahwa temannya itu melihat perbandingan yang karakter berbeda antara dirinya dengan sang ayah.



"Dia malah ketawa. Soalnya aku dari SD-SMA sama dia mulu. Mungkin karena ngeliat keseharaian aku dan bapaknya beda banget tapi kenapa bisa dapet peran bapaknya. Tristannya kaget sih," ujar Irsyad diselingi tawa.

Dalam film garapan sutradara Rizal Mantovani tersebut, tak banyak perubahan fisik yang dilakukan oleh Irsyad. Ia mengatakan bahwa ia hanya mengubah gaya rambut dan mendalami peran hubungan persahabatan Addie MS dan Chrisye saja.



"Secara fisik paling cuma make up dan rambut aja sih. Sebenernya aku enggak ambil banyak secara fisik tapi hubungan antara om Addie dan Chrisye sendiri," jelasnya.



Meski telah melakukan usaha observasi langsung hingga merubah gata rambut, Irsyad masih merasakan adanya beban yang harus dipikul olehnya. Ia khawatir akan ada kritikan atau reaksi negatif dari Addie MS saat filmnya tayang pada Desember nanti.



"Terbebani pasti ada. Nanti pas nonton takutnya 'ah gue enggak kayak gitu tuh'. Makanya dari itu aku ambil kemiripan dari hubungan antara om Addie dan Chrisye sih," pungkasnya.



Sementara itu, Chrisye adalah sebuah film biopik produksi MNC Pictures dan Vito Global Visi yang menayangkan kisah dibalik kehidupan keartisan penyanyi Chrisye. Berbeda dari apa yang telah dipublikasi sebelumnya, film ini akan memperkenalkan sosok penyayi legendaris dalam perjuangan hidup dan kariernya.



"Harapannya orang-orang harus tonton sih karena ini untold story sih karena bukan Chrisye sebagai artis tapi sosok gimana dia down to earth, menghasilkan karya yang dari hati makanta abadi," tutupnya.