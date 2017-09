Operasi Katarak Berhasil, Anak Asri Welas Tetap Pakai Kacamata Plus 16

JAKARTA - Pasca menjalani operasi pengangkatan katarak yang diderita anak kedua Asri Welas berhasil, kini bayi bernama Rayyan Gibran Ridha Rahardja (Ibran) belum bisa lepas dari kacamata plus 16 yang selama proses pengobatan sudah dipakainya.



Pemain film Cek Toko Sebelah ini juga menyebutkan kalau anaknya yang baru berusia 5 bulan tersebut bisa lepas dari kacamata hanya saat tidur.



"Enggak bisa lepas jutsru, tidur lepas, pas melek langsung pakai," ujar Asri seperti dalam tayangan Go Spot RCTI, Sabtu (16/9/2017).



Kendati demikian, dokter yang menangani anaknya mengatakan bahwa kacamata yang dipakai bisa turun jumlah plusnya seiring dengan perkembangan yang membaik.



"Dokternya bilang bisa turun, artinya dari plus 16 bisa terus turun," imbuhnya.



Selain harus tetap menggunakan kacamata, wanita bernama asli Asri Pramawati itu menyebutkan kalau Ibran harus tetap menjalani beberapa proses pemulihan, yakni mata anaknya yang tak boleh disentuh, dan harus berada di ruangan dengan cahaya yang terang agar retinanya bisa beradaptasi.



"Yang pertama dia memang belum boleh pegang matanya, terus yang kedua harus terang banget supaya retinanya bisa beradaptasi," terang Asri.



"Dulu urat-urat matanya enggak kelihatan sama sekali, nah sekarang setelah pakai kacamata muncul urat-urat matanya, artinya retinanya mulai menerima, mulai berkembang baik," paparnya.