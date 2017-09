FOTO: Hamish Daud Bergoyang, Raisa: Sakit Nih Orang

JAKARTA - Rupanya selera humoris dari seorang Hamish Daud begitu tinggi. Demi menghibur sang istri Raisa Andriana, Hamish tampak menggoyang-goyangkan kepalanya, sembari berjoget. Tak diketahui apa maksud dari Hamish Daud dengan video singkat yang dibagikan Raisa lewat instagram story miliknya @raisa6690 yang dibagikan belum lama ini.

Jika dilihat dalam instagram story itu, aktor 37 tahun itu tampak mengikuti irama sebuah alunan instrumen musik. Sembari mengajarkan Raisa, kepala Hamish mulai bergoyang-goyang. Lantas senang dan mengeluarkan tertawa kecil, Raisa langsung menyebut sang suami tengah sakit. Tak hanya itu, pelantun Kali Kedua pun menuliskan kalimat tersebut dan dibubuhkannya dalam sebuah tulisan berwarna putih tebal.



"Sakit ni orang," tulis Raisa sembari tertawa.

Dalam video itu juga, tampak Hamish begitu tampan dengan mengenakan kemeja biru bergaris tipis. Dengan wajah kocak, Hamish sembari menikmati goyangannya itu.



Rupanya tak hanya kali ini saja Hamish berjoged di depan sang istri. Saat itu pasangan ini terbang ke Italia, Raisa pun menangkap aksi lucu dari Hamish kala berjoged di selasar pesawat. Raisa pun lantas tertawa melihat aksi konyol dari sang suami. Tidak lupa, sang pelantun Serba Salah ini juga menyematkan sebuah kalimat.



"And so our journey begins," tutup Raisa.

Kendati demikian, usai menikah pada 3 September lalu, kini pasangan selebriti ini sudah tidak malu-malu membagikan potret kebersamaannya. Mereka berdua kini tengah menikmati masa bulan madunya.



Sebagai informasi, Raisa dan Hamish Daud menikah pada 3 September 2017 lalu di gedung MidPlaza, Jakarta Pusat. Kemudian Raisa dan Hamish kembali menggelar resepsi kedua di Bali pada 9 September 2017 dengan konsep outdoor dengan pemandangan langsung mengarqh ke arah laut. Masih sama dengan konsep pernikahannya yang pertama yang juga tertutup bagi para awak media dan bersifat private.