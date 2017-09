Daebak!! Memoir of Muderer Jadi Film Thriller Korea Pertama yang Tembus 2 Juta Penonton Sepanjang 2017

SEOUL - Film horor thriller sepertinya tengah menjadi primadona di box office dunia. Selain IT yang berjaya di box office Amerika Utara, film Memoir of Murderer juga sukses menarik jutaan penonton di bioskop Korea Selatan.

Melansir Soompi, Memoir of Murderer baru saja membuat rekor fantastis di box office Korea untuk kategori film thriller. Film yang dibintangi Seolhyun 'AOA' tersebut sukses mencatat penjualan 2 juta tiket pada pekan ini.

Dengan capain itu, maka Memoir of Murderer menjadi film thriller Korea pertama yang berhasil menggaet 2 juta penonton sepanjang tahun 2017. Catatan fantastis itu diumumkan langsung oleh Showbox, pada Minggu (17/9/2017). Distributor Memoir of Murderer tersebut mengumumkan, penjualan tiket film mereka menembus 2 juta pada pukul 16.00 KST waktu setempat atau sekira pukul 14.00 WIB.

Sebagai ucapan terima kasih, Showbox mengunggah foto para pemain yang berkumpul merayakan keberhasilan tersebut. Dari foto tersebut, tampak Seolhyun 'AOA' memegang sebuah kue, sambil berpose bersama Oh Dal Soo, sutradara Won Shin Yeon, serta standee Kim Nam Gil.

Dalam waktu dekat, Memoir of Murderer diyakini mampu menjual 2,1 juta tiket dan mematahkan rekor film Hollywood Get It sebagai film thriller paling banyak ditonton di box office Korea tahun ini. Sejak awal perilisannya, Memoir of Murderer memang tampil fantastis di box office. Sejak dirilis 6 September 2017, Memoir of Murderer berhasil memuncaki box office selama 11 hari berturut-turut.

Badan Perfilman Korea mencatat, di awal pemutarannya Memoir of Murderer sukses membukukan 899.986 penonton dan langsung melambung ke puncak box office. Dibintangi dua aktor kawakan Kim Nam Gil dan Seol Kyung Gu, film bergenre kriminal-thriller tersebut diadaptasi dari novel populer berjudul serupa karangan Kim Young Ha.

Minggu lalu, Memoir of Murderer berhasil menggeser Hitman's Bodyguard dari posisi puncak box office Korea. The Hitman's Bodyguard yang pekan sebelumnya menguasai posisi puncak harus puas tergelincir dua peringkat ke ranking tiga. Film bergenre laga komedi yang diperankan oleh Samuel L. Jackson dan Ryan Reynolds itu hanya mampu menjual 275.321 tiket minggu lalu.

Diarahkan oleh Won Shin Yun, Memoir of a Murderer berkisah tentang mantan pembunuh berantai yang mengidap Alzheimer di masa tuanya. Dia mengusahakan berbagai macam cara untuk menyelamatkan sang putri dari pembunuhan yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka.

