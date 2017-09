Berkibar di Pasar Domestik, A Taxi Driver Siap Melenggang ke Lima Festival Film Internasional

SEOUL - Film sensasional A Taxi Driver terpilih untuk membuka lima festival film Korea di Eropa. Showbox selaku distributor A Taxi Driver, mengatakan, film yang dibintangi oleh Song Kang-ho itu akan tayang di Brussel (Belgia), Frankfurt (Jerman), Spanyol, Paris (Perancis), dan Hungaria.

Melansir Korea Herald, Jang Hoon, sutradara A Taxi Driver, dipastikan akan menghadiri dua dari lima festival: Frankfurt, pada 18 Oktober 2017 dan Paris, pada 24 Oktober 2017. Sebelumnya, pada Juli 2017, film ini juga tayang di Festival Film Internasional Fantasia ke-21 di Kanada, di mana Song membawa pulang trofi Aktor Terbaik.

"Karena cerita masyarakat sipil berjuang melawan ketidakadilan dan kezaliman pemerintah merupakan tema universal, maka tidak akan sulit mendapatkan empati dari penonton internasional," ungkap Showbox.

Mengambil setting tahun ’80-an di Gwangju, Korea Selatan, A Taxi Driver diadaptasi dari kisah nyata tentang perjalanan Man-seob, seorang sopir taksi yang membawa reporter asal Jerman, Jurgen Hinzpeter, sejauh 330 kilometer dari Seoul ke Gwangju.

Tergiur bayaran besar, Man Seob malah ikut menyaksikan kekerasan militer pada Pemberontakan 18 Mei, salah satu peristiwa bersejarah terbesar di Korea Selatan yang menewaskan 606 warga sipil. Diceritakan, Hinzpeter menjadi jurnalis asing pertama yang meliput peristiwa berdarah itu.

Di Korea Selatan, A Taxi Driver menjadi film pertama yang menembus 10 juta tiket sepanjang periode Januari-September 2017. Saat ini, torehan penjualan tiket film yang juga dibintangi oleh aktor muda Ryu Jun-yeol itu sudah mencapai 12 juta penonton.

Menariknya lagi, film ini hanya membutuhkan waktu 7 hari untuk menembus 5 juta penonton. Angka itu sekaligus mematahkan dominasi The Battleship Island yang distribusi dan promosinya di Korea Selatan didukung oleh jaringan bioskop terbesar, CJ CGV. Dengan dukungan masif tersebut, film yang dibintangi So Ji Sub dan Song Joong Ki itu baru bisa mencapai 5 juta penonton pada hari kedelapan penayangannya.

Saat ini, Showbox tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk menghadiri undangan festival film internasional lainnya.

Baca juga:

A Taxi Driver Sukses Jual 5 Juta Tiket, Sehari Lebih Cepat Dari The Battleship Island



Respon Lebih Bagus, A Taxi Driver Sukses Kalahkan Battleship Island

A Taxi Driver Tembus 10 Juta Penonton di Korea Selatan, Rekor Perdana Sepanjang 2017

Oscar 2018: Korea Menjagokan Film "A Taxi Driver"