FOTO: Sophia Latjuba Contek Ucapan Romantis Abraham Lincoln untuk Ultah Ariel NOAH

JAKARTA - Tepat pada hari ini Sabtu (16/9/2017) Nazril Ilham atau biasa dikenal dengan Ariel 'NOAH' menginjak usia yang ke-35 tahun. Sontak membuat sang kekasih, yakni Sophia Latjuba turut memberikan ucapan pada Ariel lewat sebuah unggahan foto melalui akun instagram pribadinya @sophia_latjuba88.

Menariknya, ibu dari Eva Celia ini mengunggah foto Ariel yang tengah asyik berpose di dekat sebuah patung besar. Nuansa hitam putih pun mewarnai foto yang diunggahnya. Selain itu, tidak lupa ucapan ulang tahun itu, ditulis oleh Sophia dengan mengutip sebuah kalimat dari Abraham Lincoln. Semakin romantis dengan emotikon gambar hati dan juga kue ulang tahun.

"In the end, it's not the years in your life that count, but the life in your years. -Abraham Lincoln Happy Birthday! πŸ’•πŸŽ‚," tulis Sophia Latjuba sembari mencolek akun instagra milik Ariel.

Sementara itu, netizen yang melihat unggahan foto itu lantas beraksi. Tak sedikit dari mereka yang turut pula memberikan ucapan pada penyanyi 35 tahun itu. Tak ayal pula, doa positif dipanjatkan netizen kepada sang vokalis dari NOAH.

Bahkan ada juga netizen yang mendoakan agar hubungan mereka segera diresmikan ke pelaminan. Cie, kapan nih mau diresmikan mas Arie dan mba Sophia?

"Musisi cerdas...anugerah Tuhan,...boril lilin lilin kecil..coba dong," tulis @denniramdani99.

"Happy b' day a Ariel sukses terus a..πŸŽ‚πŸŽ‰πŸŽ‰πŸ’™πŸ’šπŸ’›πŸ’œβ€," tulis @eviyantibarus.

"Uluhuluh @sophia_latjuba88 ❀️ @ariel_inst semoga lekas ke pelaminan amiinnnn," tulis @candra_id.

Sebelumnya, hubungan antara Ariel dan Sophia sempat dikabarkan kandas. Namun, untuk menjawab itu semua, Sophia sempat mengunggah sebuah foto karakter boneka kecil, yang begitu mirip dengan seorang vokalis band lewat akun instagramnya.

Kala itu, Sophia Latjuga juga terang-terangan menandai foto tersebut dengan akun instagram milik Ariel dengan nama akun @ariel_inst. Lewat potret tersebut ia pun menuliskan keterangan foto bahwa boneka kecil tersebut adalah bentuk mini dari sang kekasih.

Setelan boneka tersebut layaknya seorang kebiasaan Ariel saat tengaj manggung. Lengkap setelan kaos oblong, jaket kulit berwarna cokelat, dan celana jeans, berdiri didekat gitaris dan drum.