FOTO: Jessica Iskandar Berikan Tips Kehidupan Lebih Indah

JAKARTA - Aktris sekaligus presenter, Jessica Iskandar memang beberapa kali sempat mengunggah hal-hal postif di akun sosial medianya. Dirinya bahkan diketahui juga sempat dipuji oleh para netizen lantaran kebesaran hatinya menghadapi cobaan hidup yang cukup besar menimpanya.

(Baca Juga: Girls Squad Gagal Kumpul, Jessica Iskandar Nikmati Kebersamaan dengan Caca Federica dan Anak)

(Baca Juga: Ketika Jessica Iskandar Menggunakan Gaun Pengantin, Cantiknya Maksimal)

Saat ini, sikap pembullyan dalam bentuk penghinaan memang kerap kali terjadi di sosial media. Oleh karenanya, wanita yang akrab disapa Jedar ini kembali menuliskan sebuah kalimat motivasi untuk siapapun yang membacanya.

Bahkan tak hanya kalimat motivasi, ia juga menyertakan gambar dirinya dan geng Girlsquad dalam pose terlentang bersama-sama.

"TUTUP MATA, untuk hal yang tak perlu dilihat. TUTUP TELINGA, untuk hal yang tak perlu di dengar. TUTUP MULUT, untuk hal yang tak perlu diucapkan. Some tips for your happy life. @inijedar #girlsquad #mysquad #jedar," tulis ibunda El Barrack pada keterangan foto.

(Baca Juga: Jessica Iskandar Mulai Didik El Barack Cara Hormati Perbedaan)

(Baca Juga: Sering Unggah Video Anak, Jessica Iskandar Ingin Berbagi Keceriaan)

Unggahan dari ibunda El Barack tersebut ternyata banyak disukai oleh para netizen di akun sosial medianya. Bahkan mereka mengaku bahwa unggahan tersebut cukup menginspirasi dan bermanfaat untuk orang banyak.

"Bettul bnget momy.hidup ini hrs bisa mnjd indh tnp bebn dri hal2 yg g bermnfaat," tulis ikaciamis.

"Captionnya bgs...smg persahabatan kalian sll kompak n mengispirasi bg org bnyk...Amin...YRA," tulis fitricip.

"Betoeelll setuju.... just do the positive thing and never hurt someone feeling ...," tulis arstefina.