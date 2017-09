FOTO: Tak Bisa Bertemu, Tsania Marwa Obati Kerinduan Melalui Unggahan Pose Kedua Buah Hatinya

JAKARTA - Aktris Tsania Marwa diketahui telah resmi dengan sang suami Atalarik Syah pertanggal 15 Agustus 2017 lalu. Dalam sidang perceraian tersebut, kedua hak asuh anak kandung mereka, Syarif Muhammad Fajri dan Aisyah Shabira, diketahui jatuh ke tangan mantan suaminya, Atalarik.

Sejak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, pada 14 April 2017 lalu, wanita 26 tahun ini dikteahui cukup sulit untuk bisa menemui kedua anaknya. Bahkan, ketiganya diakui bertemu terakhir kali pada 2 Agustus 2017 hanya selama 30 menit.

Kerinduan Tsania Marwa akan sosok Syarif dan Shabira berkali-kali ia curahkan melalui akun sosial medianya. Bahkan baru-baru ini, ia mengunggah kembali foto-foto kenangan dirinya bersama keduanya mulai saat mereka masih bayi, hingga saat ini.

(foto: Instagram/@tsaniamarwa54)

"my handsome baby boy! Umi loves you Syarif! Always have and always will," tulis Tsania Marwa pada keterangan foto anak pertamanya.

"my cutest baby girl! Umi loves you Shabira! Always have and always will," lanjutnya pada foto anak perempuannya.

(foto: Instagram/@tsaniamarwa54)

Melihat unggahan Tsania Marwa, netizen nampaknya cukup miris dengan kenyataan yang harus dihadapi oleh wanita yang dinikahi Atalarik Syach pada 10 Februari 2012 lalu. Netizen yang tidak tahu bagaimana harus mengobati rasa rindu Tsania Marwa pun hanya bisa berdoa agar ketiganya bisa berkumpul bersama lagi.

"Semoga lekas berkumpul kembali dengan anak anak ya...Aamiin YRA," tulis @niken_szwastika.

"Sakit banget rasanya d pisahkan dari anak kandung sendiri..yg sabar y kk," tulis @sugiarti.yayu.

"Hi mb @tsaniamarwa54 smoga dimudahkan dlm perolehan alih hak asuh ya.. minimal ijin ketemu belahan hatinya yg unyu2 berdua. sy blm pernah ketemu..tp su doakan slalu. Krn sy tau rasanya jd ibu yg rindu," tulis @anggiarisky.

