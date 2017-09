Bantu Penelitian Lupus, Selena Gomez Sumbang Rp6,6 Miliar

LOS ANGELES - Aktris sekaligus penyanyi berusia 25 tahun, Selena Gomez, diketahui telah banyak membantu bagi penelitian lupus. Bahkan pelantu Hands to My Self tersebut diketahui sempat membantu mendanai Aliansi penelitian Lupus sebanyak USD500.000 atau sebesar Rp6,6 miliar.

Hal tersebut pun diungkapkan langsung oleh Kenneth Farber, selaku Presiden dan CEO Aliansi Penelitian Lupus. Menurutnya, perjalanan penyakit yang diidap oleh mantan kekasih Justin Bieber tersebut cukup banyak membuat mata orang terbuka dan mau menyumbangkan sedikit uang mereka untuk penelitian penyakit tersebut.

"Keterbukaan Selena dan hubungan emosional yang kuat dengan khalayaknya di seluruh dunia telah membawa kesadaran luar biasa terhadap penyakit yang biasanya diabaikan. Sebagai hasil dari dorongannya untuk mengunjungi situs kami, LupusResearch.org, banyak orang yang ingin mengetahui tentang lupus. Telepon kami bahkan berdering dan lalu lintas website kami melonjak ," kata Kenneth Farber, yang dikalnsir dari Eonline.

"Selena telah mendukung organisasi kami dalam banyak hal, menyumbangkan sebagian dari penjualan tiket untuk tur konser terakhirnya untuk Aliansi Penelitian Lupus, meminta sumbangan untuk kami pada ulang tahunnya, serta pengumuman kemarin. Kami bersama-sama telah mengumpulkan hampir USD500.000 untuk penelitian yang didanai oleh Aliansi Penelitian Lupus," sambungnya.

Sebelumnya, pada Kamis, 14 September 2017, Selena memang sempat mengumumkan bahwa ia telah menjalani transplantasi ginjal dan telah menerima sebuah ginjal yang disumbangkan oleh temannya, sesama aktris Francia Raisa.

Selena mengatakan juga bahwa pada tahun 2015 bahwa dia sempat menderita lupus, penyakit autoimun, dan inflamasi, yang tidak dapat disembuhkan, yang gejalanya sering diobati dengan pengobatan namun masih dapat menyebabkan gagal ginjal.

Awal tahun ini, Selena juga bermitra dengan Fakultas Kedokteran Keck USC untuk mendukung penelitian lupus. Dia memberikan sumbangan pribadi dan juga menciptakan Dana Selena Gomez untuk Penelitian Lupus.

"Saya terus optimis tentang kemajuan penelitian lupus dan saya bangga mendukung pekerjaan yang menjanjikan di Keck School of Medicine," kata Selena saat itu.

"Saya berharap bagi jutaan orang di seluruh dunia yang dapat memanfaatkan hal ini." tutupnya.

