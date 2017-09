Astaga...Gantungan Tas Milik Syahrini Seharga Motor

JAKARTA - Aksesoris seperti jam tangan, kaca mata, kalung, cincin, kaca mata, hingga topi, memang menjadi salah satu penunjang fashion masyarakat urban saat ini. Terlebih bagi seorang artis, aksesoris seperti yang disebut di atas, tentunya menjadi salah satu hal yang harus dimiliki.

Namun bagaimana halnya dengan gantungan tas? Beberapa waktu belakangan ini, gantungan tas memang menjadi sebuah hal yang diburu oleh wanita. Tak terkecuali Syahrini, yang memang merupakan salah satu artis yang selalu up to date soal barang-barang penunjang penampilan.

Bahkan, wanita berusia 35 tahun ini memiliki beberapa jumlah gantungan tas dengan harga fantastis. Dari sekian banyak gantungan tas milik Syahrini, Okezone menemukan sebuah gantungan berbentuk kuda pegasus berwarna silver keluaran brand Hermes. Gantungan tersebutpun diketahui dibandereol dengan harga Rp3,8 juta.

(foto: Instagram/@fashionsyahrini)

Di posisi kedua Syahrini diketahui memiliki sebuah gantungan yang memang sedang menjadi trend dikalangan sosialita. Gantungan tas berbentuk kuda keluaran brand Hemes ini bahkan diketahui dibanderol seharga sebuah sepeda motor baru, yakni pada nomilal Rp11,4 juta.

Mantan rekan duet Anang Hermansyah ini bahkan diketahui memiliki gantungan tas yang lebih mahal sedikit, keluaran brand Tchi Tchi, yakni sebesar 12,3 juta rupiah. Gantungan berbentuk boneka bernama Suave Amira ini, diketahui dilapisi oleh permata swarovski.

(foto: Instagram/@fashionsyahrini)

Hal tersebut nampaknya jauh lebih worth it jika dibandingkan dengan gantungan berbentuk kuda keluaran brand Hermes.

"This Handcrafted from premium materials and genuine Swarovski gems , Syahrini wearing Tchi Tchi " Suave Amira " for her bag IDR 12.350.000 from tchi-tchi.com. (USD1=13000)," tulis akun fashionsyahrini dalam keterangan foto.

Mengetahui bahwa harga gantungan tas milik Syahrini seharga 12,3 juta rupiah, netizenpun menungkapkan berbagai reaksi menarik. Salah satunya adalah menghina gantungan tas yang harganya bisa untuk membeli sebuah motor baru.

(foto: Instagram/@fashionsyahrini)

"Gantungan kunci nya bisa buat beli motor baru, tgl tambahin dikit," tulis wulanwijaya8.

"Ini gantungan mirip boneka santet gini doang ampe seharga motor," tulis dedemarede.

