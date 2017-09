FOTO: Wow, Netizen Ramai Komentari Lekuk Tubuh Syahrini

JAKARTA - Sebagai seorang artis, Syahrini tentu tak mau apabila dirinya tampil tidak sempurna. Ia pun diketahui cukup rajin berolahraga untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat dan bugar.

Selain untuk kesehatan, Syahrini juga melakukan olahraga untuk semakin memperindah tubuhnya. Terlebih, adik dari Syahrani ini diketahui sering memakai pakaian yang ketat dan mempertontonkan bentuk tubuhnya.

Pada sebuah foto yang baru saja ia unggah di akun Instagram pribadinya, wanita 35 tahun ini kembali mempertontonkan lekuk tubuhnya yang aduhai dalam balutan setelan lengan panjang berwarna putih yang dibagian tangannya terbuat dari bahan lace. Sementara untuk bagian bawah, wanita kelahiran Bogor ini diketahui memakai celana cutbray super ketat berwarna putih.

(foto: Instagram/@princessyahrini)

"I Just Want ... To Thank You For Being My Reason To Look Forward To The Next Day !," tulis Syahrini pada keterangan foto.

Dalam foto yang diambil beberapa jam lalu itu, mantan rekan duet Anang Hermansyah ini memang terlihat sedang berpose sambil berdiri tegap dan melihat ke satu arah. Rambut panjangnya yang biasa ia biasa teruraipun nampak diikat dan terkesan lebih rapi.

Unggahan foto Syahrini tersebut sontak membuat para netizen langsung mengomentari bentuk tubuhnya yang memang cukup menonjol terutama pada bagian dada dan bokong. Tak jarang mereka juga memuji keindahan tubuh Syahrini yang bahkan diakui mirip alat musik biola.

"Montok si pungungnya mcam biola heeeee.," tulis @arbianbaya.

"Wuuik, lekuk tubuhnya di umbar...," tulis @zulaikhanna.

"Seksi bgt tante syahrini," tulis @dewa_aliff09.

"Gedong atas bawah," tulis @sevrima.kh.

