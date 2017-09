FOTO: Tuntaskan Syuting Swordsman, Joe Taslim Temukan "Keluarga Baru"

SEOUL - Aktor Joe Taslim mengumumkan kabar terkini soal sepak terjangnya di industri film Korea Selatan dalam film Swordsman. Pria berdarah Palembang tersebut menuliskan dalam unggahan terbaru di Instagram bahwa telah merampungkan syuting film tersebut.

"Film Korea pertamaku 'Swordsman' selesai dan itu adalah pengalaman yang luar biasa bisa bekerja dengan pemain dan kru Swordsman. Mereka adalah keluarga baruku dan aku sudah merindukannya. Tak sabar untuk bertemu dengan penonton Korea 🇰🇷 dan menunjukkan film ini untuk semua teman-teman Indonesia🇲🇨," tulis Joe.

Dalam film garapan Opus Pictures tersebut, ia berperan sebagai Gurutai yakni salah satu pendekar pedang yang ada dalam masa peradaban Kerajaan Joseon.

Demi peran, ia harus merelakan waktu persiapan untuk tampil bak rakyat di masa kolosal dengan memasang rambut palsu panjang dan berlatih kemampuan berkelahi dengan pedang hingga belajar bahasa Korea.

"Kurang lebih 3-4 bulan bekerja untuk peranku Gurutai mulai dari persiapan hingga akhir, selama proses tersebut aku belajar banyak, sekarang aku semakin mengapresiasinya, aku akan bekerja lebih keras, kuat, bersyukur dan bersemangat. Terimakasih atas semua kerja kerasnya keluarga Swordsman, @opuspictures, sutradara Choi Jae Hoon, produser Park Ah Young dan semua pemain dan kru. Saranghae," tutupnya.

Dukungan tak henti datang dari masyarakat Indonesia yang mendukung karier Joe setelah membintangi film hollywood Fast & Furious dan Star Trek Beyond. Beberapa diantara netizen mengungkapkan antusias mereka untuk bisa menyaksikan aksi Joe dalam film Swordsman.

"I'm glad that you could finish your first Korean movie with a great team😊✨Thank you♥♥♥," tulis @nae_726.

"파이팅 @joe_taslim om 💪💪💪," tulis @real_loeyna.

"I'm looking forward to the movie 🙇 ️ ️ filming for your hard work 🙇," @nori.1018.

"Can't wait....pgn liat bang Jotas main brg Jang Hyuk oppa dlm satu film," tulis @lea_maulida.

Selain Joe, dalam film ini turut menggaet bintang film ternama asal Negeri Ginseng seperti Jang Hyuk, Jang Man Sik, Lee Min Hyuk, dan lainnya. Rencananya, Swordsman akan mulai tayang pada 2018 mendatang tapi belum diketahui apakah dapat dinikmati di bioskop-bioskop Indonesia.