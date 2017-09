Andi Arsyil Bahagia Dapat Kejutan Ulang Tahun ke-30 dari Penggemar Setia

JAKARTA - Artis peran Andi Arsyil berbahagia karena per hari ini, Jumat (15/9/2017) usianya genap 30 tahun. Terlebih di detik-detik pertambahan usianya itu ia dikejutkan dengan perayaan hari jadinya dari para penggemar, senyumnya pun pecah yang dilanjutkan dengan tiup lilin kue ulang tahun.

Hal ini jelas terlihat di unggahan video akun Instagram fanbase Andi Arsyil, @asnawa85ac. Tak hanya itu, bintang sinetron Tukang Bubur Naik Haji ini juga mengunggahnya melalui Instagram Storynya usai kejutan tersebut ia dapatkan.

"Haha pindah set dikasih surprise. Syuting syuting syutingggg Aayooo," tulis Andi Arsyil.

(foto: Instagram/@asnawa85ac)

Andi Arsyil memang tengah sibuk mengerjakan beberapa syuting film dan sinetron. Ia terpilih menjadi salah satu pemain film terbaru karya MNC Pictures, Chrisye.

Sementara itu, hobi dan kemampuan Andi Arsyil dalam tulis menulis masih terus berjalan. Diketahui sudah ada beberapa buku yang diterbitkan dan tentu saja menyita banyak waktu, tenaga, juga kesehatannya.

Untuk itu, dalam video yang diunggah akun fanbasenya, pria kelahiran Makassar ini didoakan agar terus mendapatkan kesehatan juga kesukesan. Tak lupa, doanya diharapkan terkabul diantaranya adalah harapan bisa segera mengakhiri masa lajangnya dengan perempuan yang dicintai dan seiman dengan Andi Arsyil.

"Today is your special day, stay healthy, happiness,success always,Hope your birthday filled with lots of love and laughter," tertulis dalam caption video fanbase.

"I also hope that all your wishes in this birthday will come true, May Allah ease everything ameen πŸ™ happy birthday pak dirut @andiarsyil πŸŽ‚πŸ’™πŸ€“ #specialday #birthdayboy#surepriseparty #andiarsyil," sambung mereka.

Andi Arsyil memang bisa dibilang sukses di dunia hiburan Tanah Air dengan mengawalinya sebagai salah satu pemeran film Ketika Cinta Bertasbih. Namun kehidupan asmaranya tidak seimbang dengan kariernya tersebut.

Andi Arsyil sempat dikabarkan dekat dengan Citra Kirana saat sama-sama membintangi sinetron di RCTI. Hal yang terbaru, pertemuannya dengan pedangdut Ayu Ting Ting beberapa waktu lalu terus mendapat sorotan namun belum dipastikan keduanya menjalin hubungan asmara.