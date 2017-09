Terbitkan Buku, Ibunda Bella dan Gigi Hadid Ungkap Perjuangannya Melawan Penyakit Kronis

LOS ANGELES - Presenter televisi sekaligus ibu dari Gigi Hadid, Yolanda Hadid Foster minggu ini akan menerbitkan buku yang berbicara tentang kehidupan kelamnya ketika mengalami penyakit lyme neurologis kronis selama bertahun-tahun.

Yolanda mengakui, masa-masa yang terjadi sekitar tahun 2014 itu adalah masa terburuk dalam hidupnya. Rasa sakit akibat penyakit yang menggerogotinya itu membuat ia saat itu tak lagi peduli akan hidupnya.

Buku berjudul Believe Me: My Battle with the Invisible Disability of Lyme Disease itu adalah tentang perjuangannya menghadapi penyakit tersebut selama bertahun-tahun.

"Ketika aku telanjang di laut, aku merasakan sangat sakit dan rasanya kayak aku nggak akan mampu hidup walau satu hari lagi," kata Yolanda pada InStyle seperti dilansir dari People, Jumat (15/9/2017).

Walaupun rasa sakit itu demikian keras dirasakan oleh Yolanda sehingga membuat dia hampir menyerah, ia mengakui ada kekuatan yang menyelamatkannya. Kekuatan itu adalah ketiga anaknya yakni Gigi Hadid, Bella Hadid, dan Anwar Hadid.

"Di saat yang sama (aku sakit), aku juga memiliki tiga anak kecil. Aku pikir, aku egois kalau aku memutuskan untuk menyerah begitu saja," lanjutnya.

Tetapi berjuang melawan penyakit kronis itu tidak mudah. Terlebih, ia harus menderita sakit bertahun-tahun lamanya.

"Kamu akan sangat putus asa. Merasakan sakit selama tiga minggu itu satu hal, atau mungkin tiga bulan, tapi jika itu berubah menjadi tiga, empat, lima tahun, rasanya seperti kehilangan harapan," ungkapnya.

Hal yang menyakitkan lagi bahwa, dua anaknya, Anwar dan Bella juga menderita penyakit yang telah menggerogotinya itu. Bahkan, ketika dunia mengenal Bella Hadid sebagai supermodel yang seksi, di balik itu Bella sering pulang menangis karena rasa sakitnya.

"Anak itu menderita setiap hari, tujuh hari dalam seminggu. Tapi sulit bagi dirinya karena dia memaksa diri untuk bekerja," kisah mantan istri Mohamed Hadid.

Saat Bella menderita penyakit yang sama dengannya, Yolanda kerap menemukan anak keduanya itu menangis dan merasakan sakit yang sama. "Aku melihat dia menangis dan sangat kesakitan, dan aku harus merawatnya," imbuhnya.

Buku Yolanda Hadid sendiri menceritakan tentang penyakit lyme neurologis kronis yang jenisnya bisa bervariasi. Mulai dari nyeri sendi dan otot, bahkan jika sudah parah bisa menyerang otak hingga hilang ingatan dan masalah jantung.

Kini Yolanda sedang menjalani misi untuk menemukan penyembuhannya. Tapi sayangnya, pengobatan untuk penyakit tersebut sulit disembuhkan karena seringnya gejala tidak terdeteksi. Sebab menurut Center of Disease Control, kebanyakan kasus penyakit lyme dapat diobati jika gejalanya terdeteksi sejak awal.