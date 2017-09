Unik! Kostum Batman Warnai Upacara Perpisahan Penyanyi Country Troy Gentry

LOS ANGELES – Sejumlah kerabat dan keluarga menghadiri upacara perpisahan dengan penyanyi country, Troy Gentry yang digelar pada Kamis, 14 September 2017 di Grand Ole Opry di Nashville.

Selama upacara berlangsung teman-temannya mengenang kepribadian, Troy yang memiliki tubuh besar, suka senyum dan mengeluarkan leluconnya. Selain itu mereka menyebut bahwa Troy merupakan sosok yang suka makan, cinta keluarga, musik, band dan penggemarnya.

Pada kesempatan tersebut mereka juga menyanyikan lagu-lagu Troy bersama dengan beberapa rekannya yang datang langusung dari negara asalnya di Kentucky. Adapun lagu yang dinyanyikan seperti How Great Thou Art, Wayfaring Stranger, dan My Old Kentucky Home.

Ada yang menarik dalam upacara tersebut, tepat di samping peti mati terdapat kostum Batman bersama gitar berwarna putih. Rupanya semasa hidup, Troy sangat mengidolakan superhero. Sebagai bentuk penghormatan sekaligus mengenang Troy, beberapa teman-temannya yang hadir terlihat memakai logo Batman di dasi maupun kancing bajunya.

Penyanyi berusia 50 tahun itu meninggal setelah helikopter yang ditumpanginya jatuh pada Jumat di Medford, New Jersey. Selain Troy, pilot yang membawa helikopter naas itu juga meninggal dunia di tempat. Dilaporkan Dailymail, tak lama setelah lepas landas helikopter mengalami gaangguan teknis.

Troy lahir di Lexington, Kentucky, di mana dia bertemu dengan Montgomery dan mereka membentuk sebuah band berdasarkan nama keluarga mereka. Montgomery Gentry beberapa kali telah sukses di tangga lagu dan radio negara pada tahun 2000-an.

Band ini juga memadukan musik country dengan rock Selatan. Musik itu dilantik menjadi Grand Ole Opry pada 2009. Album ini merilis album debutnya, "Tattoos & Scars," pada 1999.

Semasa hidupnya, Troy sangat berjuang untuk menghidupi istrinya, Angie dan juga anak perempuannya Taylor dan Kaylee.