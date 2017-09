Jadi Inspirasi untuk Seniman Muda, Kate Winslet Raih Penghargaan SAG-AFTRA

LOS ANGELES – Sebuah organisasi yang berbasis di Amerika Serikat, Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) akan memberikan Penghargaan Inspirator untuk kategori Aktor kepada Kate Winslet. Penghargaan ini bertujuan untuk menyoroti pencapaian karirnya dan menghormati pekerjaan amalnya.

SAG-AFTRA akan memberikan piala tersebut saat acara Artists Awards pada 9 November 2017 di Wallis Annenberg Center untuk Performing Arts di Beverly Hills.

Organisasi tersebut juga akan memberikan penghargaan kepada produser Judd Apatow, sutradara Kathryn Bigelow dan Chief Officer Netflix, Ted Sarandos atas peran mereka dalam mendukung aktor dan seniman pertunjukan dalam karier mereka.

"Tanpa diragukan lagi, Kate adalah seorang aktris yang tak kenal sebanding yang kita kagumi atas karyanya dan kontribusinya terhadap keahlian kita. Namun, yang membuat Kate sebagai penghormatan tahun ini adalah pekerjaan yang ia lakukan di balik layar. Membuat perbedaan dalam kehidupan anak-anak dan orang dewasa yang hidup dengan autisme melalui Yayasan Golden Hat-nya sambil secara bersamaan mendukung begitu banyak kegiatan amal lainnya yang berharga," ujar Presiden Yayasan SAG-AFTRA JoBeth Williams mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Williams melanjutkan,"Kate telah menjadi game changer dan role model di industri kami, memberikan contoh yang bagus bagi semua seniman dan pemimpin untuk menggunakan pengaruhnya untuk memberi kembali kesejahteraan orang lain. Kami berharap dapat mempresentasikannya dengan penghargaan ini untuk semua yang telah dia capai, dan semua yang telah dia berikan kembali."

Winslet juga telah dinominasikan untuk tujuh Academy Awards yang memenangkan perannya sebagai Hanna Schmitz dalam The Reader tahun lalu dari Stephen Daldry 2008. Winslet pertama kali dinominasikan untuk Sense and Sensibility pada 1996, diikuti oleh Titanic, Iris, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Little Children dan Steve Jobs.

Perempuan yang lahir pada 5 Oktober 1975 ini juga memenangkan Emmy Award, Golden Globe dan SAG Award sebagai aktris terbaik untuk perannya di majalah HBO mini-series Mildred Pierce. Demikian dinukil dari Eonline, Jumat (15/9/2017).