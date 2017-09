Terinspirasi The Rock, Orlando Bloom Pamer Angkat Barbel

LOS ANGELES – Aktor Orlando Bloom memang gemar berolahraga, sebab itu ia mengunggah serangkaian video aktivitas kesehatan juga kebugaran pada akun Instagram-nya belum lama ini.



Menukil Daily Mail, Jumat (15/9/2017), dalam unggahannya tersebut, aktor pemilik nama lengkap Orlando Jonathan Blanchard Bloom itu terlihat mengangkat sebuah beban yang diatur seberat 25 pound, dan didampingi oleh ahli kebugaran Sinclair Fischer-Gray.

Petenis berusia 40 tahun itu mengaku bahwa dirinya terinspirasi oleh pria berbadan kekar The Rock. Bloom terlihat selalu mengunggah aktivitas gym-nya di segala lokasi.



Di video lain Bloom juga terlihat memamerkan sisi lain pada latihannya, ia berjalan dengan membawa beban di bawah air saat berada di dasar kolam.



“One breath.. in the pool,” tulis Bloom, dan menambahkan bahwa ia sedang berlatih dengan ahli selancar Laird Hamilton.



Aktor asal Inggris tersebut juga telihat berdiri tanpa baju bersama Fischer-Gray,”(man's) gotta eat #workoutwednesday learning to cook, compliments of my brotha' Fischer-Gray,” tulis Bloom.



Terlihat, Fischer-Gray juga memamerkan potongan daging domba yang telah disiapkannya untuk aktor tersebut, dan menimpali,”Ini acara memasak kami, siap untuk itu?.”



Sebagai informasi, Bloom dilaporkan bahwa dia dan mantan pacarnya Katy Perry kembali membangun percintaan mereka, setelah duo itu terlihat mengayuh sepedanya di pantai California awal bulan ini.

Seorang sumber mengatakan kepada E! News, “Katy Perry dan Orlando Bloom kembali bersama. Mereka tidak pernah berhenti saling mencintai karena perpisahan mereka yang terkenal-ramah pada bulan Maret yang lalu.”



"Keduanya bekerja untuk membuatnya benar kali ini. Mereka awalnya ingin mengambil sesuatu yang lamban tapi mereka suka bersama dan saling bepergian sehingga kebetulan saja mempercepat. Mereka berada di tempat yang bagus dan berharap saat ini akan berhasil," imbuh sang sumber.



Sumber tersebut juga mencatat bahwa komponen kunci dalam kimia antara aktor dan bintang pop adalah bahwa, mereka berdua menyukai alam bebas dan mereka merupakan teman seperjalanan yang baik.