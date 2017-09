Pernah Tak Ingin Hamil Lagi, Kelly Clarkson Merasa Bersalah

JAKARTA - Setelah memiliki dua orang anak perempuan, pelantun Because of You, Kelly Clarkson mengaku tidak ingin memiliki anak lagi. Pasalnya, ia mengisahkan bahwa dua kehamilannya itu dijalaninya dengan sangat sulit.

Hal itu dikatakan penyanyi berusia 35 tahun itu di acara KTU's Cubby and Carolina in the Morning.

"Kami (aku dan suami) bahkan tak membicarakannya," kata Kelly ketika ditanya keinginan memiliki anak lagi seperti dilansir dari Daily Mail, Jumat (15/9/2017).

Ia juga mengatakan pada People bahwa kehamilan adalah masa terburuk dalam hidupnya.

"Setiap kali aku lihat ada perempuan hamil, aku pasti mendoakannya. Soalnya untukku, kehamilan adalah masa terburuk dalam hidupku," ungkapnya

Namun ketidakinginannya memiliki anak lagi, diakui Kelly, membuatnya merasa bersalah pada teman-temannya yang sulit memiliki anak.

"Aku selalu merasa nggak enak karena aku punya teman yang sulit hamil dan aku ingin bilang, guys, aku mengalami masa kehamilan yang buruk dan aku nggak mau lagi," katanya.

Kini Kelly Clarkson telah memiliki dua anak perempuan berkat pernikahannya dengan Brandon Blackstock selama empat tahun. Mereka adalah River Rose yang kini masih berumur tiga tahun dan Remington yang baru 17 bulan.

Menjadi orangtua, menurut Kelly, kadangkala membuatnya stres. Kendati demikian, memiliki anak juga membuatnya terhibur.

Selain mengatakan tak menginginkan anak lagi, Kelly juga mengaku tak ingin kembali ke pertunjukan reboot American Idol yang membuatnya pernah mendulang kesuksesan besar. Pasalnya, penulis lagu sekaligus penyanyi itu terkenal semenjak memenangkan American Idol tahun 2002.

Kini, pemilik album Breakaway direncanakan akan merilis album baru bertajuk Art Of Life pada 27 Oktober. Baru-baru ini ia bahkan merilis single terbaru Love So Soft di awal September dan akan merilis lagi single berjudul Move You.