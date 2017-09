Sukses Taklukkan Gigi Hadid, Kini Zayn Malik Ingin Taklukkan Ibunya

NEW YORK - Kisah percintaan antara mantan anggota One Direction, Zayn Malik dengan sang kekasih, Gigi Hadid, memang bukan lagi rahasia umum. Namun, baru-baru ini Zayn Malik kedapatan datang ke pesta di New York City bersama sang ibu dari kekasihnya itu yakni Yolanda Hadid.

Berdasarkan foto-foto yang diunggah di situs Daily Mail, musisi berusia 24 tahun itu nampak gagah berdampingan dengan Yolanda Hadid Foster di pesta paling bergaya di NYC, The Jane.

Pelantun Pillowtalk tersebut mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Dipadupadankan dengan sepatu pantofel hitam. Tak lupa sebagai penunjang penampilan, Zayn mengenakan kacamata tak berbingkai yang cocok bila dipadukan dengan janggutnya.

Sementara tak kalah anggunnya, Yolanda Hadid mengenakan jumpsuit berpotongan rendah. Presenter berusia 53 tahun itu bahkan nampak mirip dengan sang putri, Gigi Hadid.

Dalam kesempatan itu, Zayn mengungkapkan hal yang mengejutkan. Yakni ia menginginkan Yolanda menjadi nenek dari anak-anaknya kelak bersama Gigi. Ia mengaku ingin menyusul jejak Louis Tomlinson dan Liam Payne yang telah menjadi ayah.

"Aku nggak tahu kapannya, aku pikir hal semacam itu perlu diputuskan tanpa perasaan tertekan. Kalau waktu dan tempatnya tepat, semoga itu akan terjadi," kata Zayn pada US Weekly seperti dilansir Daily Mail, Jumat (15/9/2017).

Musisi yang baru saja merilis single terbarunya Dusk Til Dawn itu sendiri telah menjalin asmara dengan putri dari Yolanda Hadid itu sejak November 2015. Bahkan, demi menunjukkan keseriusannya pada sang kekasih, Zayn mengaku kini lebih banyak waktu di Amerika daripada di kota asalnya, Bradford.

Bukan hanya pasangan antara calon menantu dan calon mertua itu saja yang memeriahkan pesta di NYC itu. Sejumlah artis lain juga nampak "ngeceng" di karpet merah. Misalnya saja, Olivia Culpo, Sara Sampaio, Kelly Bensimon, Tamron Hall, Coco Rosha, hingga Short-lived White House Communications Director Anthony Scaramucci.