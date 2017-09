Pasca Lakukan Transplantasi Ginjal, Selena Gomez Jalani Diet Ketat

LOS ANGELES – Selena Gomez membuat publik terkejut ketika dia mengungkap diam-diam telah melakukan operasi transplantasi ginjal. Kini, kekasih The Weeknd tersebut tengah menjalani masa pemulihan dan penyembuhan.

Untuk mendukungan penyembuhannya, Selena harus mengatur pola makan dan hidup sehatnya. Karena itu, selama beberapa bulan terakhir, penyanyi 25 tahun ini melakukan diet ketat.

“Dia saat ini sedang dalam diet ramah ginjal. Daftar makanan yang bisa dikonsumsinya luar biasa detail. Misalnya, jika dia makan roti, tidak boleh ada biji-bijian di dalamnya,” ungkap seorang sumber seperti dilansir E! Online, Jumat (15/9/2017).

Sumber menambahkan, “Dia makan banyak salad dan buah segar serta sayur-sayuran. Ahli gizinya memastikan dia menghindari makanan-makanan yang memperlukan proses pencernaan besar dan makanan yang kasar untuk ginjal.”

Selain mengatur makanan yang dikonsumsinya, Selena juga menjalani hidup sehat dengan olahraga. Dari penjelasan sumber, mantan pacar Justin Bieber tersebut aktif melakukan yoga dan pilates pasca operasi ginjal.

“Dia mulai melakukan yoga dan pilates lagi dan olahraga dengan berat beban ringan,” sambung sumber.

Menurut sumber, pola hidup sehat bukan menjadi satu-satunya penyebab Selena cepat pulih setelah operasi besarnya. Lingkungan sekitar yang supportif juga turut berperan besar dalam membuat Selena cepat kembali ke keadaan semual.

“Dia punya sistem pendukung yang luar biasa dan berjuang lewat itu. Selena mendapat banyak dukungan dari teman-teman dekatnya dan mereka telah membantunya tetap dalam semangat yang baik,” jelas sumber.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Selena diam-diam menjalani transplantasi ginjal karena penyakit Lupus yang diidapnya. Pelantun The Heart Wants What It Wants tersebut mendapat donor ginjal dari sahabatnya, aktris Francia Rasia.

“Dan akhirnya, tak ada kata yang bisa mendeskripsikan bagaimana mungkin aku bisa berterima kasih pada teman cantikku, Francia Raisa. Dia memberiku kado tak ternilai dan berkorban dengan mendonorkan ginjalnya padaku. Aku sangat diberkati. Aku mencintaiku, sis,” tulis Selena di Instagramnya.

Sebagai pengingat, Selena sempat hiatus dari industri hiburan Hollywood selama beberapa bulan karena Lupus. Dia juga terpaksa harus membatalkan tur dunia “Revival” tahun lalu. Namun kini Selena telah kembali aktif dengan merilis sejumlah lagu dan syuting film.