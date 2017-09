FOTO: Viral, Foto Acha Septriasa Ciuman Mesra dengan Vicky Kharisma

JAKARTA - Usai menikah dengan Vicky Kharisma pada 11 Desember 2017 lalu, aktris sekaligus penyanyi Acha Septriasa diketahui memilih untuk menetap di Australia. Kepergian Acha ke negara kangguru tersebut ternyata sama sekali tidak membuatnya sedih, meski harus meninggalkan karir keartisannya di Indonesia.

Raut wajah bahagia bahkan terpancar dari aktris sekaligus penyanyi Acha Septriasa. Hal tersebut diketahui lewat unggahan Acha di akun Instagram pribadinya.

Dalam foto tersebut, wanita kelahiran Jakarta ini nampak sedang berada dipinggir jalan kawasan Luna Park, Sydney, Australia dan berpose sambil mencium mesra sang suami dibagian bibir. Kebahagiaan juga cukup terpancar dari foto tersebut, mengingat tak lama lagi Acha akan melahirkan seorang bayi hasil pernikahannya dengan Vicky.

Tidak hanya mengunggah foto berciuman mesra dengan sang suami, wanita 28 tahun inipun sempat menuliskan caption menyentuh tentang kebahagiaannya hidup bersama Vicky Kharisma.

"And i'd choose you ; in a hundred of lifetimes , in a hundred worlds , in any version of reality, i'd find you, and i'd choose you," tulis Acha pada keterangan foto di akun Instagramnya.

Melihat unggahan tersebut, netizen tentu ikut merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh idola mereka. Bahkan, mereka juha ikut mendoakan rumah tangga Acha bersama Vicky, serta kesehatan bayi dalam kandungannya.

"Hey i love you calon mommy. Sehat terus ya. Sending love for you from lombok," tulis lestarykarunia.

"Gak sabar euy mau liat foto kalian bertiga sama dede nya hihi gemesh! @septriasaacha," tulis bayuajipamungkass.

"Langgeng terus y kak Aca..," tulis zoezoebungsu.

Akan tetapi, terlalu dieksposenya kemesraan pasangan inipun cukup mendapatkan beberapa kritikan dari para netizen. Bahkan menurut mereka, kemesraan keduanya tak pantas untuk diumbar meski mereka sudah menjadi sepasang suami istri.

"Haram hukumnya mengumbar foto seperti ini,walaupun sama suami..," tulis melani_nina.

"Walaupun udh nikah, foto ini sebaiknya tdk di ekspose," tulis rosihatun_oci.