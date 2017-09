FOTO: Harvey Moeis Dapat Ucapan Terima Kasih dari Sandra Dewi dan Sang Calon Bayi

JAKARTA - Usia kandungan Sandra Dewi diketahui mulai memasuki bukan ke tujuh. Tak lama lagi, buah hati daribpasangan yang menikah pada 8 November 2016 lalu, akan segera lahir ke dunia.

Sebelum menyambut kelahiran sang bayi, Sandra Dewi dan Harvey Moeis diketahui sempat melakukan babymoon terlebih dahulu. Bahkan selama melakukan babymoon, aktris sekaligus pebisnis ini mengaku sangat senang dan bahagia dimanja oleh sang suami.

(Baca Juga: Ukuran Janin Bongsor, Sandra Dewi Pertimbangkan Prosedur Melahirkan Caesar)

Melalui akun Instagramnya, Sandra Dewi sempat mengungkapkan rasa terima kasihnya pada suami. Pasalnya sang suamilah yang telah mewujudkan keinginannya sekaligus menyenangkan ia dan sang bayi lewat perjalanan babymoon.

Bahkan lewat tulisannya, ia juga mengungkapkan rasa terima kasih sang calon anak kepada ayahnya. Ia menyatakan bahwa sang anak sangat senang ketika dielus dan disapa oleh ayahnya.

(Baca Juga: Usia Kandungan 6 Bulan, Sandra Dewi Tak Sabar Lakukan Baby Moon)

"Dear husband.. Terima kasih sudah merencanakan & mewujudkan babymoon untuk membahagiakan istri & anaknya. Tiap hari nyetir dr pagi-malam.. list tempat foto, makanan, nemenin istrinya mau ini itu, dan sangat sabar meladeni istrinya yg mood swing (lg hamil) , kita berdua sangat sangat happy," tulis Sandra Dewi pada keterangan foto dirinya dan suami.

(foto: Instagram/@sandradewi88)

"Dan anaknya pun diperut sayang sekali sama papanya.. tiap kali papanya elus, atau denger suara papanya, langsung nendang2 heboh, we adore you so much Papa," sambungnya.

Tidak hanya memberikan ucapan terima kasih pada sang suami, wanita 34 tahun inipun juga sempat berdoa kepada Tuhan agar ia bisa membalas budi baik suaminya dan selalu diberikan rejeki yang cukup. Ia pun berharap agar kelak dirinya bisa mendidik sang anak dengan baik, dan memberi suaminya kebahagiaan seperti yang telah diberikan kepadanya.

(Baca Juga: Meski Perut Membengkak, Sandra Dewi Terlihat Cantik)

"Dear God.. Bantulah saya untuk membalas budi kebaikan suami saya.. semoga saya bs menjadi istri yg baik & memberikan keturunan yg baik untuk suami saya yg sudah terlalu banyak memberikan saya kebaikan & kebahagiaan..," harapnya.

"Semoga semua kebaikan dan rejeki yang ada di dunia ini diberikan kepadanya. Amin. We love you, Papa #rmiscomingsoon #sdwbabymoon #6monthspregnant," tambahnya.

Unggahan wanita kelahiran Pangkal Pinang tersebut, sontak membuat para netizen terharu. Merekapun juga turut mendoakan agar rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey langgeng, dan bayi dalam kandungan mereka dapat lahir dengan selamat.

(Baca Juga: Sambut Kehamilan Pertama, Sandra Dewi Buat Voting Tebak Wajah Anak)

"Amin...moga smw doa kakak terkabul,keluarga kecilnya sll sehat dan bahagia,baca caption nya bikin terharu bgt kak,kak harvey jg sll apa adanya,klhtan sabar bgt,duh...iri nya @sandradewi88," tulis rizkyyogiamelia.

"Sehat terus Mbak dewi. Semoga dilancarlan Saat persalinan dan keluarga selalu bahagia," tulis afisdede77.