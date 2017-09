Ini Dia...5 Anak Selebriti yang Cantik, Seksi dan Berbakat

JAKARTA - Buah memang tak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Pepatah tersebut nempaknya cukup untuk menggambarkan bagaimana orangtua cukup berpengaruh dalam bakat yang dimiliki oleh sang anak.

Saat ini, cukup banyak anak perempuan dari selebriti tanah air yang memiliki bakat tak jauh dari orangtuanya. Bahkan tak hanya berbakat, mereka juga dibekali dengan kecantikan dan penampilan yang cukup seksi.

Berikut, Okezone merangkum 5 anak selebriti yang tidak hanya cantik, tetapi juga seksi dan berbakat di bidangnya:

1. Eva Celia

(foto: Instagram/@evacelia)

Putri dari Sophia Latjuba dan Indra Lesmana ini memang tidak bisa dipungkiri lagi kecantikannya. Tidak hanya cantik, Eva Celia juga diketahui cukup berbakat dibidang musik, sama seperti sang ayah. Terbukti dengan diluncurkannya sebuah album berjudul And So It Begins pada Desember 2016 lalu.

Hobi Eva Celia yang cukup menantang, yakni hiking dan diving, tentu membuat dirinya terlihat seksi dimata para pria. Ditambah dengan warna kulitn yang eksotis, tentu menambah kesan semakin seksi pada dirinya.

2. Valerie Thomas

(foto: Instagram/@valerieethomas)

Di usia muda, putri pasangan Ina Thomas dan Jeremy Thomas, Valerie, memang bisa dikatakan cukup mandiri. Keputusannya untuk berkuliah diluar negeri, sekaligus merilis bisnisnya dibidang kecantikan, memang patut diacungi jempol.

Penampilan gadis berusia 18 tahun ini bahkan bisa dibilang cukup seksi. Bahkan Valerie yang memang melanjutkan studinya di London, sering kali berpenampilan ala remaja-remaja barat pada umumnya.

3. Aurel Hermansyah

(foto: Instagram/@aurelie.hermansyah)

Meski sering dicibir akan penampilannya yang bisa terbilang cukup dewasa, putri pasangan Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini memang sudah cantik dari sananya. Bahkan tudingan masyarakat yang menyatakan bahwa gadis 19 tahun ini melakukan operasi, hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya.

Soal penampilan, Aurel mungkin bisa dibilang cukup seksi dan berani. Dalam video klip Separuh Jiwaku Pergi saja, kakak dari Azriel ini sempay mengenakan dress panjang dengan belahan dada rendah berwarna putih.