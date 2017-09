Selena Gomez Tampil Ceria Usai Mengungkap Rahasia soal Transplantasi Ginjal

LOS ANGELES - Aktris sekaligus penyanyi Selena Gomez terlihat sehat dan ceria usai membuat terkejut para penggemarnya, dengan menyatakan bahwa baru saja usai menjalani transplantasi ginjal rahasia saat musim panas untuk membantunya melawan lupus.







Selena Gomez tampak ceria saat berada di lokasi syuting film terbarunya di New York, Kamis, 14 September 2017. Bahkan ia pun terlihan tersenyum sambil berkeliaran dengan lawan mainnya dalam film tersebut, Timothee Chalamet, sambil menyeruput secangkir kopi.



Wanita berusia 25 tahun tersebut tampil santai dengan mengenakan skinny jeans dan tshirt berwarna putih, yang dipadu dengan sepatu putih. Rambut sebahunya yang berwarna cokelatpun nampak diikat ke belakang, dan memperlihatkan wajahnya yang cantik.



Kemunculan Selena Gomez di lokasi syuting arahan sutradara Wooden Alley inipun diketahui hanya berselang beberapa jam usai dirinya mengungkapkan bahwa ia sempat menjalani transplantasi ginjal rahasia untuk melawan penyakit lupus yang ia derita.







Mantan kekasih Justin Bieber ini juga sempat menyatakan bahwa dirinya dirawat disebuah rumah sakit setelah mengalami gagal ginjal di Chicago sambil melihat kekasihnya, The Weeknd, yang memang tak pernah absen menemaninya melewati cobaan tersebut.







Pada musim panas tersebut, Selena Gomez diketahui menjalani transplantasi ginjal, dan menjelaskan bahwa pendonor bagi ginjalnya ialah Francia Raisa, yang merupakan teman baiknya. Bahkan ia menyebut Francia sebagai saudara perempuannya, dalam unggahannya di akun Instagram.



"Dia memberiku hadiah yang tak ternilai dan berkorban dengan mendonorkan ginjalnya padaku. Aku sangat diberkati. Aku mencintaimu, sis." tulis Selena pada unggahannya tersebut.







Dalam foto tersebut, pelantun Hand to Myself ini nampak berada bersebelahan dengan sang sahabat sambil saling memegangi tangan satu sama lain. Ia pun sempat memamerkan dua buah foto lainnya, termasuk salah satunya ialah foto hasil bekas luka bedan yang berada di perut bagian bawah. Ia pun mengungkapkan perasaannya dalam unggahannya di akun Instagramnya tersebut.







“Saya sangat sadar beberapa penggemar menyadari bahwa aku tidak terlalu aktif selama musim panas dan mempertanyakan mengapa saya tidak mempromosikan musik baru saya, yang sebenarnya sangat saya banggakan,” ungkapnya.







“Jadi, saya mengetahui bahwa saya perlu menjalani sebuah transplantasi ginjal karena Lupus dan sekarang saya sedang menjalani masa penyembuhan. Itulah yang perlu saya lakukan untuk kesehatan saya secara total. Sejujurnya saya berharap dapat berbagi cerita dengan kamu,“ sambungnya.



Ia menambahkan, “Sampai saat itu, aku ingin berterima kasih di depan publik kepada keluargaku dan tim dokter yang luar biasa karena semua yang mereka lakukan untuk sebelum dan setelah operasi. Dan akhirnya, tak ada kata yang bisa mendeskripsikan bagaimana mungkin aku bisa berterima kasih pada teman cantikku, Francia Raisa,” paparnya.







Sebagaimana diketahui, Francia Raisa merupakan seorang aktris yang memulai debut aktingnya di tahun 2005 dalam sebuah episode sitkom Over There, ia juga memulai debut filmnya dalam Bring It On: All or Nothing. Tak hanya itu, ia juga pernah tampil di acara AS The Secret Life of the American Teenager, dan pada tahun 2017 mendapat peran dalam acara Netflix yang diakui secara kritis, Dear White People.







Sebelum membatalkan turn Stars Dance-nya pada 2013, Selena diketahui harus menjalani perawatan kemoterapi untuk penyakit radang kronisnya. Baru pada Oktober 2015 dia berbicara untuk pertama kalinya tentang perjuangannya dengan penyakit lupus, ia bahkan berbagi rincian kemoterapinya dengan Billboard dalam sebuah wawancara.







Ketika Selena mengumumkan bahwa dia membatalkan tur di Asia dan Australia, sebuah sumber sempat mengklaim bahwa ia kemungkinan menderita Lupus.

