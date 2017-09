So Sweet! Dicium Suzy Bae, Lee Jong Suk Tampak Malu

SEOUL – Kisah cinta nan romantis antara Lee Jong Suk dengan Suzy Bae di drama terbaru “While You Were Sleeping” makin membuat penggemarnya penasaran. Apalagi melihat potongan adegan Suzy saat mencium pipi Jong Suk.

“While You Were Sleeping” terus menampilkan beberapa adegannya. Drama yang ditayangkan di Stasiun SBS ini kembali menampilkan adegan Suzy Bae dan Lee Jong Suk.

Mengutip Soompi, di video yang berdurasi 30 detik itu memperlihatkan Suzy mencium pipi dari Lee Jong Suk. Tampak Jong Suk malu saat dicium oleh Suzy.

Tidak hanya itu, cuplikan video itu memperlihatkan Lee Jong Suk berusaha menjauhi Suzy. Kendati demikian, Suzy malah terus mendekati Jong Suk.

Terdapat kisah romantis perjalanan cinta mereka. Berawal dari Lee Jong Suk menolak untuk dekat dengan Suzy, namun perlahan cinta tersebut tumbuh.

Drama 'While You Were Sleeping' akan memiliki genre fantasi romantis, tentang seorang jaksa Jeong Jae Chan (Lee Jong Suk) bertemu dengan seorang wanita Nam Hong Ju (Suzy) yang bisa melihat masa depan melalui mimpi. Mereka berdua bekerja sama agar hal buruk dalam mimpi tersebut tidak terjadi.

While You Were Sleeping' tayang setiap Rabu-Kamis dengan sistem pra produksi dan akan tayang pada 27 September mendatang menggantikan drama 'Reunited Worlds'. Demikian ditulis situs Sindonews.

