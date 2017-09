Raih 11 Penghargaan, Serial TV "This Is US" Segera Hadir Kembali

Para Pemain This Is Us (foto: Network Ten)

JAKARTA – Kabar gembira datang dari serial televisi yang berbasis di Amerika Serikat (AS), This Is Us. Mereka akan kembali tayang pada 26 September mendatang. Namun telah mencetak 11 nominasi Emmy Award 2017 yang mengesankan, termasuk seri drama yang beredar.

Serial TV ini juga mencetak empat nominasi untuk seri reguler (Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, dan Ron Cephas Jones) serta tiga lagi dalam kategori akting tamu (Denis O'Hare, Brian Tyree Henry dan Gerald McRaney).

"Saya sedang dalam perjalanan untuk bekerja (ketika saya mengetahui) dan saya sangat gembira. Saya masih gembira! Saya sangat bersemangat, mudah-mudahan teman-teman saya melihat kita menang dan mungkin pertunjukan kami menang, dan hanya pergi dan merayakan tahun gila ini yang kita semua bersama," ungkap Mandy Moore.

Moore menambahkan,"Menjadi sebuah pertunjukan di tahun pertamanya dinominasikan untuk drama terbaik hanya membingungkan. Kami sangat bersyukur dan menghargai kesempatan untuk berada di sana dan berada di perusahaan yang luar biasa. Aku akan bersenang-senang dan mengambil semuanya!.”

Meski begitu, kabar baik pun juga datang dari Milo Ventimiglia (Jack), yang dikabarkan akan tetap bermain di serial TV musim ke-2 selanjutnya tersebut.

"Milo adalah nomor satu di lembar panggilan, dia tidak ke mana-mana. Dia adalah pemimpin kami. Kami memanggilnya kepala departemen aktor kami. Jika Anda ingin tahu apa yang terjadi di acara itu atau mengajukan pertanyaan tentang sesuatu, Milo, tanpa gagal, memiliki jawabannya," ujarf Moore yang bermain sebagai Rebecca.

Jadi apakah semua penghargaan menunjukkan cinta berarti tekanan akan bertambah tambah?

"Tidak. Seperti, sangat keren, siapa yang tidak mau berada di posisi ini? Saya tidak berpikir itu menambah tekanan. Kita semua adalah mentimun yang sangat keren dan tidak ada apel yang buruk dalam jumlah banyak, jadi saya pikir kita semua hanya bisa menghargai saat ini. Ini tidak berarti do-or-die," pungkas Moore.

Adapun apa yang bisa kita harapkan dari musim baru, Moore mengatakan bahwa dia pikir itu "lebih baik dari sebelumnya."

"Kami baru saja melihat tiga episode pertama dengan para pemeran malam itu dan saya pikir saya benar-benar terpesona oleh bagaimana bagian yang sama menyentuh dan tertawa terbahak-malas. Saya pikir ini lebih baik dari sebelumnya. Aku benar-benar bangga akan hal itu. Semua orang hanya melakukan pekerjaan luar biasa seperti itu di seluruh papan, dan saya berharap orang-orang akan senang dengan hal itu. Kami semua bersenang-senang dan sangat emosional. Ini semacam tanda tangan kita. Jika mereka mencari tangisan yang baik, mereka tidak akan kecewa,” terang Moore.

Musim ke-2 dari This Is Us premiere dikabarkan akan segera tayang pada 26 September di NBC. Demikian sebagaimana dilaporkan PEOPLE.