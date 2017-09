Diam-Diam, Selena Gomez Lakukan Transplantasi Ginjal

LOS ANGELES – Cerita mengejutkan diungkap oleh Selena Gomez. Kekasih The Weeknd ini membeberkan jika diam-diam dirinya telah melakukan transplantasi ginjal gara-gara penyakit Lupus yang diidapnya beberapa tahun belakangan.

Kamis (14/9/2017), Selena mengungkap cerita mengejutkan itu lewat postingan Instagram. Pelantun The Heart Wants What It Wants tersebut menceritakan jika seorang teman bernama Francia Rasia berbaik hati mendonorkan ginjalnya untuk Selena.

(Baca Juga: Layaknya Anak Remaja, Rossa Salah Tingkah saat Digoda soal Afgan)

(Baca Juga: Nikah Muda, Ilham SMASH Bantah karena Hamil Duluan)

“Aku sangat sadar beberapa fans menyadari aku tak terlalu aktif selama musim panas dan bertanya-tanya mengapa aku tidak mempromosikan musik baruku, yang sebenarnya sangat kubanggakan,” tulis Selena memulai ceritanya.

“Jadi, aku mendapati kalau aku membutuhkan sebuah transplantasi ginjal karena Lupus yang kuidap dan sedang menjalani penyembuhan. Itulah yang perlu kelakukan untuk kesehatanku secara total,” lanjut mantan kekasih Justin Bieber tersebut.

(Baca Juga: Tangis Asri Welas Pecah saat Dampingi Anak Transfusi Darah)

Ia melanjutkan, “Jujur, aku menunggu untuk berbagi cerita denganmu, segera perjalananku melalui ini semua beberapa bulan terakhir karena aku selalu ingin melakukannya denganmu.”

Bersama dengan ceritanya, Selena mengunggah tiga foto dari operasi tersebut. Satu foto memperlihatkan ketika Selena dan Francia saling berpegangan tangan di atas ranjang rumah sakit. Sementara dua foto lainnya menunjukkan Selena memperlihatkan bekas operasi ginjalnya.

“Sampai saat itu, aku ingin berterima kasih di depan publik kepada keluargaku dan tim dokter yang luar biasa karena semua yang mereka lakukan untuk sebelum dan setelah operasi. Dan akhirnya, tak ada kata yang bisa mendeskripsikan bagaimana mungkin aku bisa berterima kasih pada teman cantikku, Francia Raisa,” lanjut Selena.

Ia menjelaskan, “Dia memberiku kado tak ternilai dan berkorban dengan mendonorkan ginjalnya padaku. Aku sangat diberkati. Aku mencintaiku, sis.”

Di bagian akhir pengakuan panjangnya itu, Selena mengingatkan publik soal bahaya Lupus. Penyanyi 25 tahun itu mengatakan jika orang sering kali salah paham tentang bahayanya Lupus.

“Lupus terus disalahpahami tapi progres sedang dibuat. Untuk informasi lebih jauh soal Lupus, tolong kunjungi website Lupus Research Alliance, www.lupusresearch.org/,” pungkas Selena.

Sebagai pengingat, Selena sempat hiatus dari industri hiburan Hollywood selama beberapa bulan karena Lupus. Dia juga terpaksa harus membatalkan tur dunia “Revival” tahun lalu.