Gara-Gara Kaus, Hubungan Justin Bieber dan Rocker Marilyn Manson Kembali Renggang

CALIFORNIA - Perselisihan penyanyi rock Marilyn Manson dengan Justin Bieber tampaknya belum akan berujung. Tahun lalu, hubungan keduanya sempat memanas saat Bieber menyelipkan wajah Manson pada sisi depan kaus merchandise produksinya.

Yang menjadi protes bagi Manson adalah bagian belakang kaus itu disisipi tulisan ‘Bigger than Satan’ yang dalam Bahasa Indonesia berarti lebih besar dari setan. Tak hanya satu, pelantun Love Yourself itu kembali merilis varian kaus lainnya.

Hampir serupa dengan varian kaus sebelumnya, kali ini Bieber menuliskan 'Believe, Fear of God' yang berarti percaya, takut pada Tuhan. Kaos itu dijualnya seharga USD195 atau sekira Rp2,5 juta per potong.

Ketika pertama kali dirilis, Jerry Lorenzo yang mengurusi desain kaus tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Manson melalui Instagram. Dia mengapresiasi sikap Manson yang coba memahami kenapa Lorenzo membuat desain tersebut. Bahkan dia mengklaim, Manson menandatangani sendiri kaus-kaus tersebut.

Di lain pihak, Manson merasa tidak pernah melakukan percakapan apapun dengan pihak Bieber terkait pengaplikasian wajahnya pada kaus itu. Namun ia memilih mengalah, tidak melanjutkan permasalahan itu ke ranah hukum. Inilah awal mula buruknya hubungan kedua musisi beda generasi itu.

Dalam sebuah kesempatan, kepada Billboard, Manson mengatakan sempat bertemu dengan Bieber di sebuah bar. “Bar itu dipenuhi selebriti, dan saya melihat seorang (seperti) perempuan berambut pirang yang menggunakan tudung kepala berwarna pink.

Ternyata itu Bieber,” cetusnya. Lalu, Manson duduk dekat Bieber dan berkata dengan nada sindiran, ”Hei, jadi Anda yang menggunakan kaos bergambar saya itu.”

Dalam kesempatan lain, lelaki 48 tahun itu juga pernah melontarkan kata-kata kasar kepada Bieber dan menyebutnya arogan. Ia mengklaim, Bieber beruntung dirinya tidak menempuh jalur hukum untuk menggugat perusahaan desainer kaus tersebut.

“Ambil saja dolar sebanyak yang kau mau,” tegasnya.

