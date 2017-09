Setahun Ditimpa Banyak Masalah, Angelina Jolie Tetap Fokus Menjaga Anak

JAKARTA – Masalah yang dialami Angelina Jolie tidak menghalangi niatnya untuk tetap menjaga anak-anaknya. Apalagi selama setahun ini masalah yang dialaminya sangat banyak, setelah perselisihannya dengan Brad Pitt.

Diberitakan People, di tengah permasalahan yang dialaminya, dia tetap fokus untuk menjaga keluarganya, khususnya anak-anaknya. Bagi dia, mendedikasikan diri kepada anak-anak, mutlak harus dilakukan.

Setelah mengajukan cerai kepada Pitt pada 19 September 2016, Jolie tampak mundur dari sorotan. Hal tersebut untuk memusatkan perhatian pada keluarganya saat mereka berusaha menyembuhkan dari perpecahan traumatis.

"Saya mengalami pasang surut. Saya kira saya sedikit lebih kuat," kata aktris seksi itu.

"Kita semua mengalami masa-masa sulit. Tapi sebagai ibu, Anda juga memiliki tanggung jawab terlebih dahulu dan terutama terhadap anak-anak. Mereka akan menjalani tahun-tahun formatif mereka dan yang lainnya akan menjadi yang kedua," lanjut Jolie.

Dengan anak-anaknya, Maddox (16), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (11), Vivienna dan Knox (9) di sampingnya, bintang berusia 42 tahun itu kembali bekerja untuk mempromosikan First They Tilled My Father.

Jolie menegaskan, bahwa dia berencana untuk lebih aktif lagi di masa yang akan datang. Maleficent 2 adalah salah satu film yang menjadi rencana Jolie. Namun, dia mengatakan bahwa prioritasnya adalah anak-anaknya dan kesejahteraan mereka.

"Semuanya akan ada di sekitar anak-anak. Saya belum bekerja lebih dari satu tahun sekarang karena mereka membutuhkan saya di rumah. Semuanya baru saja berhenti. Saya benar-benar duduk dan berbicara dengan mereka karena semuanya memengaruhi mereka. Setiap lokasi, setiap jenis proyek, saya harus menyesuaikannya dengan seberapa banyak yang bisa mereka tangani," jelas dia. Demikian ditulis situs Sindonews.

Baca Juga:

Merasa Tidak Punya Teman, Selena Gomez Ungkap Alasan Sesungguhnya

Sidang Cerai Perdana Ibnu Jamil Kembali Digelar Hari Ini

2 Tahun Menikah, Scarlett Johansson Resmi Bercerai dari Romain Dauriac

Demi Beri Support, Jeremy Thomas Hadiri Sidang Lanjutan Axel Matthew