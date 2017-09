FOTO: Rasa Campur Aduk, Olla Ramlan Terharu 2 Kali Dapat Kejutan Baby Shower

JAKARTA - Akhir Agustus kemarin saat usia kandungan Olla Ramlan masuk bulan keenam, ia mendapatkan kejutan baby shower dari para sahabatnya. Kini hal tersebut kembali ia dapatkan sehingga membuatnya bahagia karena merasa mendapatkan perhatian yang lebih baik dari sahabat maupun keluarganya.



Hal ini diungkapkan melalui akun Instagram pribadinya, @ollaramlanaufar. Tentu saja rasa syukurnya tersebut juga disebabkan oleh kondisinya juga sang jabang bayi sehat wal afiat.

"AlhamduliLLAH Surprise Baby Shower yang ke 2 kalinya... Thank you semua sahabat dan family yang hadir... I'm so Blessed...♥️," tulisnya dalam caption.



Dari Insta Story yang diunggah, kejutan tersebut diperoleh presenter berusia 37 tahun ini pada Rabu, 13 September kemarin. Ia juga masih merasa haru karena tak pernah menyangka kembali mendapatkan kejutan yang sejatinya tak pernah terlintas dalam benaknya.



Dalam keterangan yang ditulis, Olla Ramlan mengaku terharu juga bahagia dengan kejutan tersebut. Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam suksesnya kejutan untuknya juga karena mereka bersusah payah berusaha hadir untuk membuatnya bahagia.



"Masya Allah. Alhamdulillah hari ini dapat surprise Baby Shower ke 2 kalinya...," tulis Olla Ramlan.



"Bahagia dan seneng tiada tara,.. campur aduk dengan haru juga.. Terima kasih buat semua sahabat dan juga kakak adik yang menyempatkan waktu buat aku," sambungnya.

Sebelum mengakhiri kalimatnya, perempuan kelahiran Banjarmasin ini juga berdoa agar kebaikan orang-orang terdekatnya ini mendapatkan balasan yang setimpa dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia juga sempat menuliskan nama-nama yang ikut andil dalam kejutan yang diterimanya.



"I'm so blessed and greatful. Semoga amal kebaikan kalian semua berbalik berjuta kali lipat ke kalian semua. I love you all.... Dan terima kasih atas penggagas semua acara ini," akhir kalimat Olla Ramlan.



Selain para sahabat, Muhammad Aufar Hutapea yang tak lain adalah sang suami juga memberi kejutan untuknya. Kebahagiaannya tentu terasa semakin lengkap yang terlihat jelas dari senyum yang terus dipamerkan di wajah cantiknya ini.