Selamat! Mandy Moore Resmi Bertunangan dengan Taylor Goldsmith

LOS ANGELES – Penyanyi sekaligus aktris Mandy Moore sepertinya siap naik pelaminan lagi. Mandy baru saja membawa hubungannya dan Taylor Goldsmith ke jenjang yang lebih serius, yakni pertunangan.

Mandy diketahui sudah bertunangan dengan Taylor setelah bintang This is Us tersebut terlihat memakai cincin tunangan di Caffe Luxxe, Brentwood, Los Angeles pada Selasa lalu. Menurut E! Online, Mandy dan Taylor bertunangan pada hari Senin.

Pertunangan Mandy dan Taylor dikonfirmasi oleh rekan sesama artis, Chris Sullivan dan Jon Huertas.

“Aku ada di studio dengan pacarnya (Mandy), well sekarang tunangannya, Taylor. Dia tidak mengatakan apa pun. Dia terlihat sedikit gembira, tapi dia memang selalu gembira. Aku tahu dia dengan sangat baik,” kata Chris di Huertas’ Venice, California kepada ET Online, Kamis (14/9/2017).

Menurut cerita Chris, Mandy memberitahu kabar pertunangannya dan Taylor lewat group chat mereka. Many mengirimkan foto kepada teman-temannya dan meminta pendapat mereka.

“Aku sudah melihat cincinnya, tapi aku belum mendengar ceritanya karena aku belum bertemu dengan Mandy. Dia mengirimkan sebuah tanda lewat rangkaian teks ke keluarga kami, jadi aku tak sabar menunggu untuk mendengarnya. Dia hanya mengirim sebuah foto dan ingin kami semua tahu bahwa (pertunangan) ini baru saja terjadi. Jadi kemudian kami memberikan hujan respon selama satu setengah hari,” cerita Chris.

Jon Huertas, yang menjadi suami Mandy di layar kaca juga merasa gembira mendengar pertunangan lawan mainnya itu. Jon memuji Taylor sebagai pria luar biasa dan cocok dengan Mandy.

“Aku pikir ini luar biasa. Bagus untuknya. Aku bahagia untuknya. Taylor adalah seorang pria yang luar biasa. Aku sangat menyukainya (Taylor). Aku sangat mencintainya (Mandy). Aku benar-benar bahagia karena mereka akan segera menikah,” ungkap Jon.

Sebagai informasi, Mandy dan Taylor bertunangan setelah dua tahun pacaran. Saat perayaan dua tahun jalinan cinta mereka, Mandy menyebut Taylor sebagai pria yang selalu membuatnya tersenyum.

“Dua tahun terbaik. Tak pernah tidak tersenyum ketika bersamamu,” tulis Mandy di Instagram.

Mandy pacaran dengan Taylor setelah ia bercerai dari mantan suaminya, Ryan Adams. Keduanya muncul bersama di hadapan publik untuk pertama kalinya hanya beberapa bulan setelah Mandy menggugat cerai Ryan pada 2015.