FOTO: So Sweet, Resepsi Raisa-Hamish Daud di Bali Penuh dengan Romantisme

BALI - Sepertinya hari patah hati yang diderita para jombloers Indonesia semakin bertambah. Lewat unggahan terbarunya, Raisa memposting video persiapan resepsi dan bulan madunya di Bali.

Ya, dalam video yang diunggah lewat Instagram tersebut, terlihat betapa intimate dan romantisnya pernikahan Raisa dan Hamish Daud yang dihelat di pulau Dewata.

Dalam scene video tersebut terlihat persiapan yang dilakukan Raisa dan Hamish jelang resepsi kedua mereka. Tak melulu soal resepsi, beberapa keindahan alam di sana yang indah juga masuk sebagai bumbu dalam scene tersebut.

"An amazing night full of love, laughter and warmth. An intimate celebration with our closest family & friends just like what we've always dreamt of ❤️," ungkap Raisa lewat akun raisa6690.

Netizen yang melihat video tersebut sepertinya ikutan baper dan terbawa suasana.

"Beautiful 💕💕💕" tulis blush.eyelash.

"kapan ya begini beb :' @lusyaspry," harap akun fridayfebi.

"Omg😍😍🙏," tulis rattumnca takjub.