Paedofil Incar Anak-Anak Melalui Media Sosial, Netizen Ingatkan Kalangan Artis Lebih Waspada!

JAKARTA - Belakangan ini cukup marak kasus paedofilia yang menimpa masyarakat khususnya di Indonesia. Salah satu bukti banyaknya kaum paedofil yang berada di Indonesia diketahui lewat munculnya sebuah akun media sosial Facebook bernama Ofical Candy's Grup yang memiliki anggota sejumlah 7 ribu orang lebih.

Tidak hanya menyerang anak-anak dari kalangan biasa saja, anak-anak dari kalangan artis diketahui juga sempat diincar para paedofil. Bahkan aktris Nafa Urbach sempat melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.

Pada 13 Agustus 2017 lalu, istri dari Zack Lee ini diketahui sempat mengamuk lantaran mendapati beberapa orang yang mengomentari foto sang putri dengan kalimat 'Loli'. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan langsung melaporkan tindak pelecehan tersebut ke Polda Metro Jaya pada 20 Agutus 2017.

Dalam bahasa aslinya, Loli merupakan singkatan dari kata Lolita Complex, yang memiliki makna seseorang yang mempunyai obsesi pada anak-anak di bawah umur. Melihat banyaknya komentar tersebut yang ditujukan untuk sang putri, wanita 37 tahun ini pun tentunya mengamuk.

(foto: Instagram/@nafaurbach)

"Hari ini ada berita Mikha di showbizz dan saya mendapati banyak sekali paedofilia yg coment di sana !!!! saya akan cari kalian semuaaa dan saya yakin banyak ibu2 yg lain akan setujuu dan bergabung dengan saya !!! , yg punya ke ahlian It pls DM ke saya !!," tulis Nafa dalam akun Instagram.

Sebagai seorang ibu, Nafa Urbach tentu tak terima jika sang putri harus menjadi korban pedofilia. Ia bahkan mengaku akan mengusut tuntas kasus terbut, dan sempat meminta bantuan kepada Kak Seto tergait pelecehan para pedofilia terhadap putrinya, Mikhaela Lee Jowono.

"Saya gak main main yahh, terserah pd mau bilang sy cari sensasi, saya gak pusing !!! saya bakal usut smua ini , bagus saya artis, krn saya bisa pakai title keartisan sy ini untuk hal yang positiiff !!! i will fight for thiss !! u heard me pedofilia u heard me !!! Dont u mess wit Mothers !!!," tulisnya lagi.

Belum usai masalah Nafa Urbach, publik kembali digegerkan dengan munculnya akun Facebook Penggemar Kaos dalam Singlet SD dan akun Instagram SukaSinglet. Akun tersebut bahkan sempat mengunggah foto putra semata wayang Deddy Corbuzier dan Kaline Oktarani, Azkanio Nikola Corbuzier, yang tengah bermain laptop sambil mengnakan kaos dalam.

Netizen pun ramai memention presenter sekaligus mentalis tersebut, dan memberitahu bahwa sang putra kemungkinan sedang menjadi objek pelecehan dari paedofil. Namun pria 40 tahun tersebut nampak terlihat cuek, dan hanya menuliskan komentar, "Hahaha" pada kolom komentar akun tersebut.

Maraknya kasus paedofilia di Indonesia tentunya membuat masyarakat semakin was-was dengan hal tersebut. Namun lain halnya dengan Nia Ramadhani. Ia bahkan bisa dinilai cuek dan justru dengan berani mengunggah foto sang anak menggunakan pakaian yang cukup terbuka.

Hal tersebut pun diketahui terjadi beberapa hari lalu. Dalam akun Instagram pribadinya, istri dari Ardiansyah Bakrie tersebut mengunggah foto sang putri, Mikhayla Zalindra Bakrie, saat mengenakan baju model crop tee dan memperlihatkan pusar serta perutnya.

(foto: Instagram/@ramadhaniabakrie)

Netizen ramai mengomentari foto tersebut, bahkan sempat menasehati Nia akan bahaya paedofilia. "Ka nia hatihati ya kalau post foto mika, takut sama para pedofil kayak kasusnya ka nafa urbh," tulis @ninnezuriaty.

"Bu @ramadhaniabakrie maaf sekali, saya fans ibu dari sejak dulu bidadari. Sampai skrg, saya suka liat keluarga ibu dan pak @ardibakrie , maaf sebelumnya bukan maksud ikut campur tapi kata saya foto dek mikha mending d hapus aja bu. Phedofilia merajalela. Jangan sampe dek mikha fotonya d ambil terus di jadikan bahan fantasi mereka bu. Maaf sebelumnya bu. Terimakasih," tutur @shie_syabil.

(FID)