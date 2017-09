Cie...Mesranya Miranda Lambert dan Anderson East saat Rayakan 2 Tahun Bersama

JAKARTA - Miranda Lambert dan Anderson East tengah merayakan hari jadi mereka yang kedua tahun. Penyanyi country berusia 33 tahun itu mengunggah foto kemesraannya di jejaring sosial Instagram pada hari Selasa kemarin.

“Oh betapa saya ingat dengan baik, matahari terbenam pada tanggal 12 September #PushingTime #2yearstoday #bamaboy @andersoneast," tulis Lambert dalam melengkapi keterangan fotonya.

(Baca Juga: FOTO: Cinta Laura Pose Bareng Selena Gomez, Netizen Langsung Heboh)

Penggemar penyanyi dan East mungkin mengenali lirik itu, lirik tersebut berasal dari duet pasangan yang disebut "Pushin 'Time," dan muncul di album Lambert's 2016, The Weight of These Wings.

(foto: Instagram/@mirandalambert)

Kehebohan pasangan ini pertama kali muncul pada Desember 2015, lima bulan setelah ia bercerai dari mantan suami Blake Shelton. Kemudian pada Januari 2016, Lambert dan East cukup banyak memastikan hubungan mereka dengan mem-posting foto pertama mereka bersama.

(Baca Juga: Setelah Deklarasikan 'Tak Ingin Menikah Lagi', Idris Elba Malah Gandeng Pacar Baru)

"Perombakan itu nyata ... @andersoneast," Lambert menulis bersamaan dengan foto duo yang menjadi nyaman bersama.

Pada Desember 2016, diketahui bahwa pasangan tersebut telah membicarakan tentang pernikahan dan anak-anak.

"Dia ingin menikah lagi dan segera memiliki anak, itu adalah percakapan terbuka antara dia dan Anderson Dia menginginkan hal yang sama,” ujar seorang sumber terpercaya.

(Baca Juga: Dituding Rasis, The Chainsmokers Rilis Permintaan Maaf untuk Warga China)

"Miranda dan Anderson melakukan yang baik, mereka berusaha menjaga hubungan mereka tetap pribadi dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Mereka pasti akan menikah, mereka telah membicarakan pernikahan dan anak-anak yang mereka inginkan dalam waktu dekat. banyak hal tentang apa yang dia inginkan dan butuhkan setelah perpisahannya dan Anderson memenuhi semuanya," kata seorang sumber lain.

Sang sumber menambahkan,"Mereka tidak pernah berdebat dan saling memahami satu sama lain Miranda dan Anderson punya banyak waktu dan selama itu mereka selalu memberikan kembali kepada komunitas dan badan amal mereka. Miranda bahagia dan segala sesuatu berada di tempat yang tepat antara kesehatannya, musik dan kehidupan cintanya, teman dan keluarga Miranda tidak pernah melihatnya bahagia ini. Tahun ini akan menjadi besar bagi Miranda!."

(Baca Juga: Pasca Foto Pre-Wedding di California, Song Joong Ki & Song Hye Kyo Pulang ke Korea)

Diketahui, hubungan Miranda Lambert dan Blake Shelton tidak lagi harmonis, hingga memutuskan bercerai. Bahkan, keduanya kompak berselingkuh dengan pasangan masing-masing.

Menurut sebuah majalah setempat, Blake kerap menghabiskan waktu bersama wanita cantik di sebuah klub. Dia juga tidak malu mengumbar kemesraan di depan umum.

Miranda ternyata sudah mengetahui suaminya berselingkuh, lantaran sikap Bleke mengalami perubahan. Namun, dia justru melakukan hal yang sama dan menjalin hubungan terlarang dengan pria lain, hingga terungkap memiliki hubungan dengan Anderson East. Demikian dinukil dari PEOPLE.