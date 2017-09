Sadar Umur, Liam Neeson Mundur dari Film Action

LOS ANGELES - Kabar mengejutkan datang dari aktor film action, Liam Neeson. Bertepatan dengan acara Toronto International Film Festival, Liam mengatakan bahwa dirinya mundur dari dunia berfilman karena usianya yang sudah tidak muda lagi.

"Guys, umurku enam puluh lima tahun. Nanti penonton akan kabur," katanya sebagaimana dilansir dari People.

(Baca Juga: Dilaporkan Mantan Istri atas Kasus Kekerasan Anak, Tyrese Gibson Curhat di Instagram)

(Baca Juga: Selamat, Husein Alatas Siap Nikahi Mantan Personel Mahadewi)

Aktor yang lahir pada Juni 1952 itu sering sekali membintangi film action. Namanya semakin populer ketika berperan sabagai pensiunan badan intelijen atau Central Intelligence Agency (CIA) dalam film berjudul Taken pada 2008. Di film tersebut Liam terpaksa harus mengeluarkan keahlihannya dalam memburu penjahat demi menyelamatkan putrinya dari perdagangan seks.

Film Taken menjadi pembuka bagi Liam untuk mendapatkan peran lain dalam film yang berbeda seperti Non-Stop, A Walk Among the Tombstones, dan Run All Night.

(Baca Juga: Karena Jujur, Virgoun Tak Kesulitan Mendeskripsikan Istri ke Dalam Lirik Lagu)

Diakuinya bahwa semua akting yang diperankannya hanya kebetulan saja. "Sebuah kecelakaan murni. Perusahaan film masih memberikan uang kepada saya untuk melakukan hal itu," ujar dia.

Sementara itu keberadaannya di Toronto untuk mempromosikan film bergenre drama berjudul, Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House. Menurut salahs seorang sumber di film tersebut Liam akan berperan sebagai Felt, atau dikenal juga dengan Deep Throa.

Disutradarai oleh Peter Landesman, film ini juga melibatkan bintang lainnya seperti Diane Lane, Michael C. Hall, Josh Lucas, Tom Sizemore, Ike Barinholt, dan Brian d’Arcy James. Rencananya film tersebut akan tayang di bioskop pada 29 September.