Bocoran di While You Were Sleeping, Begini Pertemuan Awal Lee Jong Suk-Suzy Bae

SEOUL – Hubungan Lee Jong Suk dan Suzy Bae di drama terbaru While You Were Sleeping menjadi perhatian para penggemarnya. Yuk, intip bagaimana awal pertemuan mereka.

While You Were Sleeping merilis beberapa potongan Lee Jong Suk dan Suzy Bae. Dalam hal ini, potongan adegan ini memperlihatkan pertemuan awal Lee Jong Suk dan Suzy Bae.

SBS merilis potongan dari pertemuan pertama kali untuk karakter yang diperankan oleh Lee Jong Suk dan Suzy. Terlihat bahwa Lee Jong Suk menempati rumah yang berada di depan rumah milik Suzy dan ibunya.

Keduanya pun nampak kaget. Apalagi, Suzy terlihat berantakan saat bertemu. Namun, tidak memengaruhi Jong Suk yang membawakan beberapa makanan untuk Suzy Bae.

Sementara itu, 'While You Were Sleeping' akan memiliki genre fantasi romantis, tentang seorang jaksa Jeong Jae Chan (Lee Jong Suk) bertemu dengan seorang wanita Nam Hong Ju (Suzy) yang bisa melihat masa depan melalui mimpi. Mereka berdua bekerja sama agar hal buruk dalam mimpi tersebut tidak terjadi.

Jeong Jae Chan adalah seorang jaksa yang pintar, namun tidak pernah tersenyum, ia hanya bersikap lembut kepada sang adik (Kim Min Jae). Jeong Jae Chan memiliki masa lalu rumit, di mana ia selalu mendapat peringkat rendah di sekolah, sang ayah memberikan kepercayaan kepadanya dengan memberikan uang 10,000 Won jika nilainya naik. Namun Jae Chan menyalahgunakan kepercayaan sang ayah dengan memanipulasi nilai hingga membuat dirinya tidak percaya lagi kepadanya.

Hidup sukses sebagai jaksa dan ingin mendapat pengakuan dari senior, namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan Nam Hong Ju, wanita yang tidak ingin ia dekati.

Nam Hong Ju, wanita yang tinggal di depan rumah Jeong Jae Chan. Ia memiliki kekuatan bisa melihat masa depan melalui mimpinya. Awalnya, Hong Ju memiliki banyak penghargaan atas pekerjaannya, namun semenjak ia melihat masa depan dan mulai kehilangan orang-orang yang dicintainya, Hong Ju memutuskan untuk tinggal di rumah dan menghindari masa depan tersebut.

Tetapi ia bermimpi mengenai Jeong Jae Chan dan melihat bahwa Jeong Jae Chan dapat membantunya merubah masa depan. Demikian ditulis situs Sindonews.

