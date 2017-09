Sering Dinyinyirin Netizen, Sheila Marcia: Orang Mau Ngomong Apa Terserah!

JAKARTA - Sheila Marcia sudah kebal dengan tingkah laku para netizen di dunia maya. Ia sering kali menjadi korban komentar pedas netizen karena apa yang diunggahnya.

Meskipun demikian, Sheila tak pernah ambil pusing. Ia sadar bahwa yang terpenting adalah menjadi dirinya sendiri.

(Baca Juga: Ditantang Anji Tes DNA, Sheila Marcia: Anda yang Bayar!)

"We cannot please everyone karena semua orang enggk bisa bikin bahagia. Ya udah lah orang mau ngomong apa terserah, yang penting aku jadi diri aku aja. Kalau susah ya susah, kalau senang ya senang, yang lagi banyak ghibahnya udah lah simple, ngapain sih pencitran cape deh," ujar Sheila saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

(Baca juga; Pose Bareng Melodya Vanesha, Sheila Marcia: Tak Ada yang Bisa Pisahkan Kita)

Sebagai contoh yang terbaru Sheila menjadi korban nyinyir netizen karena menjual motor di akun Instagram-nya. Saat itu Sheila dianggap tak punya uang oleh netizen sampai-sampai harus menjual motor.

(Baca Juga: Anji Berang Leticia Diboyong ke Bali, Sheila Marcia: Saya Punya Alasan Sendiri)

Ibu tiga anak ini akhirnya menjelaskan bahwa dirinya memang sedang ingin mengganti motor. Melihat followers-nya yang lumayan banyak, ia pun menaruh iklan penjualan motor meski pada akhirnya dinilai berbeda oleh netizen.

"Pengin ganti yang baru soalnya followers aku lumayan. Biar ada yang beli, gitu aja. Iya lah kalau saya jual apa pun enggak ada salahnya. Emang artis seleb enggak boleh jualan ya? Besok-besok online aja," ketusnya.

(Baca Juga: Dikabarkan Hamil, Sheila Marcia: Itu Cuma Bercanda)