FOTO: Titi Kamal Ungkap Kebahagiaan Hamil Bareng Deretan Artis

JAKARTA - Titi Kamal kini tengah menanti anak sebagai buah cintanya yang kedua dengan Christian Sugiono. Janin dalam kandungan Titi Kamal diketahui sudah berusia enam bulan.

Rasa bahagia tentu dirasakan oleh bintang film Mendadak Dangdut ini juga sang suami. Terlebih, amanah itu datang sebelum pasangan yang menikah pada tahun 2009 ini melakukan program hamil.

Selain Titi Kamal, beberapa selebriti Tanah Air juga ternyata tengah berbadan dua. Hal tersebut sontak membuat wanita berusia 35 tahun ini merasa bahagia berikut dengan kesehatan Acha Septriasa, Donita, Sandra Dewi, Ryana Dea, dan Olla Ramlan juga janin kandungan mereka.

Melalui akun @titi_kamall, ia mencurahkan kebahagiaan yang terlihat dari caption foto yang diunggah. Ia merasa berada dalam satu kondisi yang sama dengan teman-teman seprofesinya tersebut.

"Wishing all beautiful preggy mommies & mom to be sehat2 terus. Seneng deh dengernya semua hamilnya sehat dan lancar & super gorgeous. Berasa sehati kalo lg sama2 hamil gini ๐Ÿ˜sehat2 kesayangan semuaaaaah๐Ÿ˜Œ๐Ÿ’‹๐Ÿ™ #happypreggy#happywifehappylife," tulisnya.

Tak hanya membagi rasa bahagia, Titi Kamal juga berdoa agar pasangan yang masih menanti kehamilan segera diberi kepercayaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Emoji love dan bibir menjadi tanda bahagianya pula dalam akhir caption yang ditulis.

"Dan untuk yg lg berusaha untuk hamil, semangattttt, insya Allah dikasih amanah secepatnya ya ๐Ÿ˜๐Ÿ’‹," tutupnya dalam caption.

Sementara itu Titi Kamal masih terlihat segar dan langsing meski usia kandungannya sudah enam bulan. Dandanannya terus modis serta keseian tubuhnya tetap terlihat.

Usut punya usut berat badan pelantun tembang Resah Tanpamu ini tidak memikiki kenaikan berat badan dengan jumlah yang fantastis. Sampai masuk bulan ke enam, hanya empat kilo lah kenaikan berat badan Titi Kamal.

Paras cantik yang kian melekat dalam diri Titi Kamal saat hamil anak kedua tentu saja membuat publik menebak jenis kelamin calon anak keduanya itu. Namun ia lebih memilih untuk merahasiakannya dan terjawab jika sang anak sudah lahir ke dunia.