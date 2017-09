Tampil Seksi atau Tidak, DJ Yasmin: You Just See What I Did

JAKARTA - Kesan disjoki wanita tak lepas dari penampilan seksi, namun berbeda dengan pandangan DJ Yasmin. Disjoki yang namanya telah masuk dalam jajaran DJ ternama Indonesia tersebut mengungkapkan padangan berbeda.

Ia tak ingin banyak berkomentar soal hal itu dan memilih untuk mengharga gaya masing-masing disjoki dalam berekspresi.

"No comment aja soalnya aku banyak kenal teman-teman aku yang kayak gitu. Kita kan punya pasarnya masing-masing dan gimana caranya kita mau berekspresi jadi aku menghargai aja sih apapun keputusan yang mereka punya dan buat," ujar DJ Yasmin di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat pada Rabu (13/9/2017).

"Tapi aku juga enggak merendahkan mereka karena semua orang kan punya karakter masing-masing dan terserah mereka mau berekspresi kayak apa," tambahnya.

Terkait berekspresi dalam saat tampil, Yasmin mengungkapkan bahwa publik hanya perlu melihat prestasi dan apa yang telah dilakukannya selama di industri disjoki sejak 2011 lalu.

"Sebenernya sih aku enggak perlu, dengan prestasi yang aku punya sebelum-sebelumnya udah ada awards kayak Rolling Stone, majalah, radio, komunitas. Jadi enggak perlu aku mengumbar-umbar. You just see what i did. Aku enggak perlu koar-koar lagi Alhamdulillah-nya," tegasnya.

Setelah perjalanan yang telah dilalui hingga popularitas yang diraih, ia mengungkapkan bukan tipikal disjoki dengan gaya stage act seksi.

"Dan aku juga bukan yang tipe menjual tampang karena secara kalau aku perform enggak dengan baju seksi atau terlalu ngeliatin boobies atau gimana," jelas wanita kelahiran Mataram tersebut.