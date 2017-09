FOTO: Terlalu Senang Pose Bareng Selena Gomez, Cinta Laura Injak Kaki Sendiri?

LOS ANGELES - Pertemuan Cinta Laura Kiehl dengan salah satu idolanya, Selena Gomez membuat para penggemar Cinta geger. Namun, yang menarik perhatian mereka bukan hanya pertemuannya.

Diketahui, Cinta sendiri yang memamerkan momen itu melalui Instagram, Rabu (13/9/2017). Di foto unggahannya itu, pakaian Cinta tampak serba hitam, dan coklat dari ujung rambut ke ujung kaki.

Sementara mengenakan gaun panjang dan sepatu hak warna hitam, ia yang berambut pirang itu bersanding dengan Selena yang berpakaian lebih simpel, yaitu kaos hitam yang dibalut jaket kulit coklat, dan celana jeans standar berwarna biru kusam.

Dalam kolom keterangan, Cinta menyatakan bahwa pelantun Fetish itu orang yang baik dan juga cantik, sehingga tidak mungkin tidak disukainya.

“What they say is true... @selenagomez is such a sweetheart! 😍,” tulis Cinta dalam Instagram, Rabu (13/9/2017).

Kontan, komentar dari para penggemar Cinta pun mengungkapkan iri. Namun, ada yang lain jadi pusat perhatian. Di foto itu, Cinta terlihat seakan-akan tengah menginjak kaki kanannya sendiri dengan hak sepatu kiri.

Meski memang banyak yang iri melihat momen itu, namun tidak kalah sedikit juga yang khawatir atas sikap tubuh yang ditunjukkan aktris yang dikenal dengan tagline-nya yang berbunyi “Becek, enggak ada ojek” tersebut.

Sementara itu, pertemuan mereka diketahui terjadi dalam acara New York Fashion Week (NYFW), sebuah pameran fashion yang dihadiri banyak tokoh terkenal dari seluruh dunia. Namun, Selena selaku artis papan atas memang selalu diantisipasi kehadirannya.

“Sangking bahagia nya kaki nya kak cinta keinjek sndiri sama heels nya wkwkwk @claurakiehl,” tulis @romaagessalea.

“ITU SEPATUNYA SI CINTA NGINJEK KAKI SENDIRI GAK SIH? KAN SAKITTT @ameliadevegaa,” tulis @firdayuu.